В Германии нашли способ сэкономить бюджетные средства за счёт Украины

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Германия смогла бы сэкономить значительное количество бюджетных средств за счёт Украины. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, слова которой приводит издание N-tv.
По её словам, страна могла бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в предстоящем году за счёт изменения курса в отношении Украины, а также за нововведений в иммиграционной и энергетической политике. В частности, речь идёт об организации переговоров между Россией и Украиной, заметном сокращении числа лиц, ищущих убежища в Германии, и отмене закона об отоплении.
Ранее в июле агентство Reuters писало, что в бюджете Германии на следующий год выделят вдвое меньше средств на оказание поддержки Украины, чем это было в текущем году.
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Анастасия Чинкова