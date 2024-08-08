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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил, что Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». Об этом информирует ntv.
По словам Кречмера, через некоторое время после начала украинского конфликта, он оказался одним из немногих, кто заявил о необходимости установления контактов с Москвой. Политик отметил, что нынешние немецкие власти выбрали стратегию поставки вооружений Украине вместо дипломатии.
Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен выразила мнение о том, что Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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