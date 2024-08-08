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В Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»

Кречмер: ФРГ должна наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»
08 августа 2024, 16:33
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил, что Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». Об этом информирует ntv.


По словам Кречмера, через некоторое время после начала украинского конфликта, он оказался одним из немногих, кто заявил о необходимости установления контактов с Москвой. Политик отметил, что нынешние немецкие власти выбрали стратегию поставки вооружений Украине вместо дипломатии.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен выразила мнение о том, что Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Путин подписал закон о введении внешнеторговых расчётов криптовалютой
08 августа 2024, 16:26

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности осуществления трансграничных расчётов и биржевых торгов цифровой валютой в экспериментальном режиме. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что Банк России будет наделён функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в данной сфере. Вместе с тем, были определены случаи, когда утверждаемая Центробанком программа должна быть согласована в Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.

По данным документа, ЦБ будет заниматься мониторингом деятельность инициаторов ЭПР, чтобы выявлять риски причинения вреда обороне и безопасности России и ристов легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В случае выявления таковых в течение 10 дней Банк России будет обязан уведомить об этом ФСБ и Росфинмониторинг.

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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#криптовалюта
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Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе
08 августа 2024, 16:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что под запрет не попадут те произведения, в которых упоминание наркотиков составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом такие книги, находящиеся в обороне, должны сопровождаться маркировкой о вреде употребления наркотиков и запрете их незаконного оборота. Под исключение попадают только произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Также в документе уточняется, что запрет не коснётся медицинских, научных и учебных изданий, а также книг по оперативно-розыскной деятельности.

Штраф за упоминание наркотиков в литературе составит до четырёх тысяч рублей для физических лиц, и до 600 тысяч рублей – для юридических.

Кроме того, законом устанавливается определение понятия «антинаркотическая пропаганда». Так, к ней относится распространение данных об уголовной и административной ответственности, которая установлена за незаконный оборот наркотических веществ.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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#владимир путин
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#наркотики
#литература
#запрет
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Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России
08 августа 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе отмечается, что трш-стрим – это оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность информация, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображения действий с признаками насильственных и иных противоправных действий. Такие данные распространяются из корыстных или хулиганских побуждений.

Кроме того уточняется, что демонстрация насилия приводит к искажению у ряда представителей общества нравственных норм и ценностных ориентиров, превращая жестокие действия в допустимые.

Генпрокурор России и его заместители будут инициировать блокирование доступа к треш-стримам через обращение в Роскомнадзор.

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Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области
Зеленский отчитался перед конгрессменами США после атаки ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 14:16

Украинский лидер Владимир Зеленский отчитался перед представителями конгресса Соединенных Штатов Америки после атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
В своем Telegram-канале он написал, что встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. По его словам, они говорили о защите Украины, а также других ценностях.

«Ключевые акценты — это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», — пояснил он.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер». По его словам, участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.

Стало известно, что сейчас реально происходит в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лукашенко высказался о гибридной войне против стран СНГ
Лукашенко: перманентная гибридная война ведётся против стран СНГ
08 августа 2024, 14:08

Фото: Сайт Кремля

Против стран Содружества независимых государств (СНГ) ведётся перманентная гибридная война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главами МВД стран СНГ.
По словам главы государства, целью такой войны являются цветные революции и государственные перевороты. Каждая страна Содружества за последние несколько десятилетий пережила хотя бы одну цветную революцию, которая собой представляет попытку госпереворота.

Лукашенко добавил, что признаками оказания внешнего давления на страны являются введение беспрецедентных экономических санкций, а также попытки отдельных стран расколоть связь между странами СНГ.

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#александр лукашенко
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#политика
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Украина обиделась на Нигер за разрыв дипотношений
МИД Украины: обидно, что Нигер принял решение разорвать дипотношения
08 августа 2024, 13:25

Фото: iStock/alzay

Украинские власти обиделись на решение Нигера о разрыве дипломатических отношений. Об этом сообщается в заявлении МИД Украины, опубликованном в Telegram-канале.
В понедельник, 5 августа, власти африканского государства объявили о разрыве дипотношений с Украиной. Такое решение было принято в связи с поддержкой Киевой местных террористов.

В украинском ведомстве подчеркнули, что обвинения со стороны Мали не соответствуют действительности. Однако ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, говоря о налёте боевиков в Мали на колонну группы «Вагнер», заявил, что боевики получили всю необходимую информацию «и не только».

Ранее жители Нигера сообщили в беседе с РИА Новости, что приветствуют решение своих властей о расторжении дипотношений с Украиной.

Ряд французских СМИ сообщал, что малийские террористы ездили на Украину для прохождения там обучения. Комментируя эту новость, официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнула, что Киев не может победить Россию в рамках СВО, поэтому принял решение открыть ещё один фронт в Африке.

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#украина
#нигер
#сотрудничество
#мид
#политика
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В Курской области замечены польские и французские наемники
«Два майора»: сообщают о польской и французской речи в Курской области
08 августа 2024, 12:29

Фото: iStock/e-crow

Среди украинских боевиков, атаковавших Курскую область, замечены наемники из Франции и Польши. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».
«Солдаты и офицеры, пробившиеся из окружения, сообщают о польской и французской речи. Ночью враг пригнал 15 реанимобилей», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что реанимационные бригады вывозили убитых и раненых иностранцев в тыл.

По последним данным Минобороны РФ, Подразделения ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь Курской области, с начала боевых действий на данном направлении потеряли уже 660 военных и 82 единицы боевой техники.

Отмечается, что среди подбитой российскими военными техники значатся 55 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортёров, восемь танков, шесть боевых машин пехоты и инженерная машина разграждения.

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#минобороны рф
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#сво
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#вс рф
#машина
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Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО
Bloomberg: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО
08 августа 2024, 10:47

Фото: iStock/macky_ch

Польша намерена укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка.
По словам Семоняки, укрепление восточной границы является революционным проектом, который изменит систему гражданской защиты. Уточняется, что страна планирует инвестировать миллиарды злотых с целью защиты от якобы возможных угроз со стороны РФ.

Примечательно, что в Кремле не раз заявляли о том, что Россия не представляет никакой угрозы ни для одной из стран на Западе, а на Украине лишь защищает свои интересы.

Ранее сообщалось, что Польша разместит механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#украина
#граница
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Медведев заявил, что участникам СВО надо идти до Одессы и Киева
08 августа 2024, 10:08

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер».
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Медведев отметил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий.

«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева», — заявил он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. По его словам, нужно исполнить то, что начальник генерального штаба пообещал президенту России Владимиру Путину.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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