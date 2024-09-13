Боуз: США задумали масштабную войну, которая уничтожит Европу

США и Великобритания могут дать разрешение Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России на неделе высокого уровня в Генассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что британские власти не рассчитывают на какое-то официальное заявление на этих выходных.