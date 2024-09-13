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Боуз: США задумали масштабную войну, которая уничтожит Европу

13 сентября 2024, 15:17
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединенные Штаты Америки разжигают большую войну, которая приведет к уничтожению всей Европы. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, пишет РИА Новости.
По его мнению, многие европейцы, выступающие в поддержку Украины, охотно закрывают глаза на то, что такой конфликт может уничтожить жизнь в Европе.

«И все это ради войны, которую планируют и выгодно разжигают вдали», — написал он.



Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья мигрантов
13 сентября 2024, 15:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Трудовые мигранты из Таджикистана жалуются на проблемы со здоровьем при работе в Российской Федерации. Об этом информирует Asia-Plus.
Они сообщают о тяжелых условиях труда и недостаточном медицинском обслуживании. В 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время пребывания за границей.

Врач Комрон Парпиев отметил, что хотя деятельность мигрантов не увеличивает риск заражения, она способствует распространению инфекций.

Ранее сообщалось, что посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Причина заключается в введении на границе усиленного контроля въезда иностранных граждан.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегать к хамству.

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#рф
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В Германии высказались о переговорах США и Британии по ударам вглубь России
Правительство ФРГ: речи о поставках Киеву ракет Taurus не идёт
13 сентября 2024, 14:57

Фото: iStock/photosvit

Обсуждения США и Великобритании решения о разрешении ударов вглубь России не касаются оружия Германии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.
Напомним, что в пятницу состоится встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденов, в ходе которой ожидается принятие решения о снятии запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

Хебештрайт сообщил, что при рассмотрении данного вопроса не идёт речь об использовании немецких дальнобойных ракет. Решение канцлера ФРГ Олаша Шольца о непоставке Украине ракет Taurus остаётся неизменным.

Представитель правительства подчеркнул, что власти Германии приняли к сведению высказывания президента России Владимира Путина по данному вопросу, поэтому не намерены вносить какие-либо изменения в имеющиеся ограничения.

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#ракета
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Владимир Путин назначил послом России в республике Маврикий Ираду Зейналову
13 сентября 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом РФ в республике Маврикий. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — отмечается в документе.

Помимо этого, российский лидер освободил от обязанностей посла Константина Климовского.

Ранее сообщалось, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав.

До этого президент России Владимир Путин наделил главу Минобороны дополнительными полномочиями, позволяющими устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне.

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#минобороны
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«До последнего украинца»: Зеленского уличили в намерении уничтожить украинскую нацию
Алаудинов: Зеленский хочет уничтожить население до последнего украинца
13 сентября 2024, 14:25

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уничтожить население своей страны. Такое заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что план Зеленского по уничтожению украинского населения действительно идёт по плану. Однако всё остальное полностью вышло из-под его контроля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что киевские власти совсем не думают о своём народе и ведут себя как инопланетяне или иностранцы в этой стране.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#всу
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На Западе предрекли начало третьей мировой войны из-за действий Зеленского
Боуз: план Зеленского рассчитан на поражение, чтобы втянуть Запад в войну
13 сентября 2024, 14:17

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что на самом деле «план победы» Зеленского заключается в том, чтобы Украина проиграла в конфликте. Причём, страна должна потерпеть такое сильное поражение, чтобы союзникам страны не осталось ничего другого, кроме как ввести свои войска и развязать третью мировую войну.

Днём ранее президент России Владимир Путин, комментируя обсуждение Западом разрешения ударов вглубь территории РФ, подчеркнул, что речь идёт сколько не о снятии запрета на использование западного оружия, сколько о прямом вовлечении в украинский конфликт.

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#страны
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В ФРГ начался спор между Шольцем и оппозицией из-за миграционных мер
13 сентября 2024, 14:03

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Олаф Шольц опять вступил в спор с оппозиционным блоком страны из-за принимаемых мер для мигрантов в ФРГ. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство сообщает, что жители Германии устали от беженцев и хотят пересмотра политики в миграционной сфере.

«Если за два дня прибывает столько же беженцев, сколько депортируется за месяц, проблема продолжит углубляться», — заявил лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Партия Мерца считает необходимым повышения уровня контроля на границах Германии. Ее члены требуют, чтобы в страну пропускали не всех мигрантов, желающих попасть туда через третьи страны. При этом Шольц пока отказывается принимать подобные меры, из-за чего диалог по миграционной теме пока остановился.

Напомним, поддержка канцлера Германии Олафа Шольца достигла исторического минимума с момента его вступления в должность. Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, только 23% избирателей проголосовали бы за Шольца, если бы выборы канцлера проводились прямым голосованием.

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В Госдуме призвали навсегда разорвать дипотношения с британскими «подонками»
Депутат ГД Луговой призвал разорвать дипотношения с британскими «подонками»
13 сентября 2024, 13:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой призвал разорвать любые дипломатические отношения с британскими «подонками». Его словам приводит издание «Взгляд».
Парламентарий заявил, что уже давно рассматривает посольство Великобритании как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки страны MI6. При этом действия представителей страны на территории России, по его словам, не входят ни в какие дипломатические рамки, поэтому находятся под тщательным постоянным контролем.

А в настоящее время, призывает Луговой, необходимо полностью, навсегда прекратить любые дипломатические отношения с властями Великобритании.

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#сотрудничество
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В Грузии ожидают вмешательство в проведение выборов извне
Кобахидзе: выборы пройдут на фоне вмешательства извне, но не со стороны России
13 сентября 2024, 13:50

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Парламентские выборы в Грузии состоятся на фоне беспрецедентного вмешательства извне, причём не со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.
Отмечается, что Москва не располагается такими ресурсами, которые оказали бы существенное давление на проведение выборов в Грузии. При этом вмешательства извне всё же имеются, что является грубым нарушением избирательных принципов.

Кобахидзе указал на то, что со стороны ряда неназванных государств следуют угрозы и шантаж, которые вызваны открытием второго фронта в Грузии.

Также премьер ответил на вопрос, что подразумевается под ресурсами, которыми не располагает Россия. Он подчеркнул, что это ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и других структур.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

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Стало известно, когда США и Британия могут одобрить удары ВСУ вглубь России
Politico: США и Британия могут одобрить удары ВСУ вглубь России в конце сентября
13 сентября 2024, 13:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

США и Великобритания могут дать разрешение Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России на неделе высокого уровня в Генассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что британские власти не рассчитывают на какое-то официальное заявление на этих выходных.
«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — указано в статье.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. В комментарии к видеофрагменту интервью российского лидера, опубликованному в соцсети Х, бизнесмен Илон Маск выразил свое беспокойство: «У меня плохое чувство по поводу этого».

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