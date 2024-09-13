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В отношении украинских военнопленных, взятых в Курской области, будут применяться те же меры, что и к пленным из других регионов. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, судьба этих людей зависит от того, совершали они военные преступления или нет. Дандыкин отметил, что сейчас украинские военные издевательства над мирным населением записывают на телефон.
Собеседник подчеркнул, что военнопленные, не совершившие преступлений, подлежат обмену наравне с пленными, взятыми в других регионах.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По данным МО РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 солдат.
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«Особенно в Курской области, конечно, лютовали иностранцы, но и украинцы тоже участвовали. Следователи будут изучать случай каждого военнопленного. Если он совершал преступления — будет сидеть», — сказал он.
Собеседник подчеркнул, что военнопленные, не совершившие преступлений, подлежат обмену наравне с пленными, взятыми в других регионах.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По данным МО РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 солдат.
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Дарья Осипова