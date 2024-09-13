«Посейдон» и цунами: Политолог рассказал, как Россия может ответить на действия Запада

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Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
В беседе с «Радио 1» политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак высказал свое мнение по этому поводу.
Эксперт подчеркнул, что методов наказать «оборзевших деятелей запада» много и поделился своим мнением по этому поводу.
По его словам, американцы могли заметить значительное увеличение потерь на своих военных морских базах, расположенных в разных уголках мира.
Он отметил, что России как раз необходимо протестировать подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который оснащен термоядерной боеголовкой.
Политолог добавил, что существует множество вариантов наказать их, но, скорее всего, они не прекратят свои действия, пока не ощутят на себе последствия своих заявлений. Если наносить удары по Европе, американцы будут стоя аплодировать всем конгрессом и НАТО.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
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«Мы постоянно слышим про то, что красные линии пересекать не стоит, но почему-то это не имеет воздействия на этих сумасшедших, которые сидят в Лондоне и Вашингтоне, поэтому мне очень сложно сказать как Россия будет действовать», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что методов наказать «оборзевших деятелей запада» много и поделился своим мнением по этому поводу.
По его словам, американцы могли заметить значительное увеличение потерь на своих военных морских базах, расположенных в разных уголках мира.
«Хуситы уже разработали гиперзвуковое оружие, которое использовали против авианосца, повредив взлетно-посадочную полосу. Это может повторяться и происходить чаще. Гробы могут пойти в Америку и Британию. Есть одиноко стоящий остров в Индийском океане, где британцы давно выселили гражданское население, коренных жителей. Они оккупировали его, там никого кроме военных нет, его могла бы накрыть волна цунами», — сказал Дудчак.
Он отметил, что России как раз необходимо протестировать подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который оснащен термоядерной боеголовкой.
Политолог добавил, что существует множество вариантов наказать их, но, скорее всего, они не прекратят свои действия, пока не ощутят на себе последствия своих заявлений. Если наносить удары по Европе, американцы будут стоя аплодировать всем конгрессом и НАТО.
«Давайте, бейте больше. Их это устроит, что бы заняться восстановлением и поддержать доллар. Помимо этого, обвинить Россию во всех смертных грехах. Вариантов много и они разные», — подчеркнул эксперт и добавил, что это лишь его личное мнение.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
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Дарья Осипова