Владимир Путин назначил послом России в республике Маврикий Ираду Зейналову

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Президент России Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом РФ в республике Маврикий. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — отмечается в документе.
Помимо этого, российский лидер освободил от обязанностей посла Константина Климовского.
Ранее сообщалось, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав.
До этого президент России Владимир Путин наделил главу Минобороны дополнительными полномочиями, позволяющими устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне.
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