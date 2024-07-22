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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западные страны всегда боялись и завидовали России, по этой причине на протяжении многих столетий пытались расчленить ее. Об этом Боуз написал в социальной сети X.
По словам журналиста, Украина была всего лишь еще одной возможностью для повторной попытки. Боуз подчеркнул, что несмотря на все усилия, Запад потерпел неудачу.
Ранее депутат, первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин множество раз указывал на планы западных государств нанести поражение России, расчленить ее территорию и разграбить.
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Ранее депутат, первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин множество раз указывал на планы западных государств нанести поражение России, расчленить ее территорию и разграбить.
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Екатерина Коршунова