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Боуз: Запад пытается расчленить Россию, потому что завидует ей и боится

22 июля 2024, 16:47
Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западные страны всегда боялись и завидовали России, по этой причине на протяжении многих столетий пытались расчленить ее. Об этом Боуз написал в социальной сети X.
По словам журналиста, Украина была всего лишь еще одной возможностью для повторной попытки. Боуз подчеркнул, что несмотря на все усилия, Запад потерпел неудачу.

Ранее депутат, первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.



Напомним, глава российского государства Владимир Путин множество раз указывал на планы западных государств нанести поражение России, расчленить ее территорию и разграбить.

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Стало известно об опасности для РФ со стороны НАТО
Песков: Альянс продолжает окружать Россию своей инфраструктурой
22 июля 2024, 17:27

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Блок НАТО продолжает окружать Россию своей инфраструктурой, что представляет опасность для страны. Об этом на брифинге журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», — прокомментировал пресс-секретарь.

Песков добавил, что альянс настроен на конфронтацию, заточен под нее, исполняя свои функции. Ранее пресс-секретарь президента России заявлял, что в Кремле не удивлены решением главы Белого дома Джо Байдена сняться с предвыборной гонки.

Представитель Кремля подчеркивал, что происходящее за океаном в последние годы учит ничему не удивляться.

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Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за остановки нефтяного транзита из РФ
Reuters: Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за остановки транзита нефти из РФ
22 июля 2024, 17:11

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за остановки нефтяного транзита из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на руководителя венгерского МИДа Петера Сийярто.
«У Еврокомиссии есть три дня, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим вопрос в суд», — сказал политик.

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, до этого он говорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тот отметил, что киевским режимом разрешена любая транспортировка черного золота, но как выяснилось, это не соответствует действительности.

Сийярто резюмировал, что сейчас власти Словакии и Венгрии ведут работу над тем, чтобы решить ситуацию в юридическом и техническом плане, если с участием ЕК она не разрешится оперативно.

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Дубинский: На Украине необходимо провести выборы предидента
22 июля 2024, 16:52

Фото: istockphoto / bizoo_n

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, проведение президентских выборов на Украине крайне важно для сохранения конституционного строя страны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Я обратился в верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента, чтобы сохранить конституционный строй», — сообщил депутат Александр Дубинский.

По словам депутата, он является единственным народным избранником, которого беспокоит сложившаяся ситуация.

Ранее Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте.

Депутат считает, что к смене риторики также привели растущее недовольство властью из-за коррупции, роста тарифов и безработицы, а также окончание полномочий Зеленского, возможность победы Дональда Трампа на выборах в США и ослабление поддержки Украины в Евросоюзе.

Ранее на Украине заявили, что Киев пытается отстранить здравомыслящих командиров ВСУ.

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Разворот в вопросе в Германии выступили с призывом к Европе из-за Украины
Дотком: Европа должна принять проигрыш Украины и заключить мир с РФ
22 июля 2024, 16:36

Фото: istockphoto/alzay

Европейские страны должны смириться с поражением Киева и заключить мир с Москвой. Об этом в соцсети написал экс-глава Megaupload Ким Дотком.
«Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией», — говорится в публикации.

Коммерсант добавил, что руководители европейских государств стали глупцами, последовав за американским президентом Джо Байденом и обострив отношения с российской стороной. Они стали понимать, что колоссально ошиблись, отметил Дотком.

По его мнению, пора забыть о Североатлантическом альянсе и главе киевского режима Владимире Зеленском.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан помешал планам Евросоюза по вопросу Украины.

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Аналитик Джонсон допустил спланированность выхода Байдена из предвыборной гонки
22 июля 2024, 16:15

Фото: сайт Белого дома США

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки был давним планом демократической партии.
«По всей видимости, это было планом демократов уже довольно давно. <...> Ещё полгода назад я был посвящён в информацию, в которой говорилось, что именно они это собираются сделать. Этот план предполагал проведение открытого съезда и выбор Мишель Обамы, жены Барака Обамы в качестве кандидата», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Джонсон.

При этом он отметил борьбу, которая продолжается в демократической партии после выхода Байдена.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России в принципе не особо важно, кто станет следующим президентом США.

«Первый тяжёлый удар Байден получил во время дебатов телевизионных с Трампом, которые он провалил. Потом покушение на Трампа окончательно снизило шансы Байдена на переизбрание. Что касается его самого, то нам в России, честно говоря, всё равно, кто будет президентом США. Мы готовы работать с любым, кто будет хозяином в Белом доме», — отметил в беседе с RT Джабаров.

Ранее депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.

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В Германии рассказали, как Орбан помешал планам ЕС по Украине
Tagesschau: Орбан визитом в Москву помешал ЕС показать единство по Украине
22 июля 2024, 16:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с российским лидером Владимиром Путиным помешал планам Евросоюза показать единогласную поддержку Украины в европейских странах. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
Отмечается, что своими действиями Орбан якобы нанес серьезный ущерб попыткам Европейского союза выступить единым фронтом в политике в отношении Киева. Согласно информации источника, желание венгерского политика начать переговоры столкнулось с большим количеством критики в ЕС.

Некоторые государства, которые не являются членами Европейского союза, могут воспринять мирные инициативы премьера Венгрии как официальную позицию ЕС, что не является действительностью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует продолжить миротворческую миссию по Украине, однако держит в тайне дальнейшие шаги, опасаясь, что ему могут помешать.

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#венгрия
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Симоньян сообщила о благодарности президента Никарагуа RT
22 июля 2024, 15:22

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил благодарность RT за правдивое освещение событий в его стране и добросовестную работу.
«Кто не уважает эту сферу, вводит санкции, цензурирует — они лишают свободы слова, как это сделано в отношении российских СМИ», — приводит RT слова Ортеги.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в гнастощее время отношения России и США переживают наихудший период в истории. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по словам Песков, Москва не ожидает ничего хорошего от уходящего правительства Штатов.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет ждать конкретных шагов от киевских властей в направлении мирного диалога. По его словам, давать оценки ситуации без конкретики преждевременно.

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#сша
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#отношения
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Брынцалов: ДЭГ на выборах – это удобно и просто
22 июля 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Формат дистанционного электронного голосования хорошо себя зарекомендовал. Участвовать в выборах онлайн удобно и просто, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее в Мособлизбиркоме сообщили, что в Подмосковье стартовала подача заявлений на участие в дистанционном голосовании на выборах в Советы депутатов. Заявление можно подать до 2 сентября включительно на портале госуслуг.
«Формат ДЭГ хорошо себя зарекомендовал. Впервые он был применён в прошлом году на выборах губернатора Московской области. Тогда в электронном формате предпочли голосовать более 400 тыс. избирателей. В этом году на выборах резидента страны электронным голосованием воспользовалось в два раза больше избирателей. Конечно, в первую очередь такую возможность использует наша молодёжь. Но и люди постарше отмечают, что голосовать онлайн удобно и просто», – отметил подмосковный парламентарий
Он напомнил, что выборы пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья. Кроме того, в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

Брынцалов заверил, что традиционно будут работать и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

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#московская область
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Депутат Журавлёв: Отношение Вашингтона к Москве не изменится после выборов в США
22 июля 2024, 15:04

Фото: iStock/donfiore

Депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.
«Для нас Трамп ничуть не лучше Байдена — дело в отношении США к России, которое вряд ли изменится от того, кто займёт кресло в Белом доме. Соединённые Штаты останутся нашим главным геополитическим врагом и продолжат делать всё, чтобы России навредить», — высказал своё мнение в беседе с RT Журавлёв.

А журналист-международник Сергей Латышев заявил, что выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки был ожидаемым.

«Он очень физически слаб, непопулярен. Он уже сказал главное, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис. Поскольку Байден уже мало что значит, это заявление не стоит переоценивать. Похоже, его цель — отомстить руководству Демпартии. Уверен, что в руководстве партии, основные кланы которой относятся к Харрис скептически с этим выбором не согласятся», — приводит «Царьград» слова Латышева.

Ранее Владимир Зеленский назвал решение Джо Байдена сняться с президентской гонки в США «трудным, но сильным».

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