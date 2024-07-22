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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 22 июля на брифинге, что Россия будет ждать конкретных шагов от киевских властей в направлении мирного диалога. По его словам, давать оценки ситуации без конкретики преждевременно.
«Пока рано судить о том, что именно стоит за этими словами и о каких планах и действиях идёт речь. Необходимо дождаться конкретных шагов, если они будут предприняты. Готовность Киева к диалогу, в какой бы форме он ни проходил, лучше, чем намерение воевать до последнего», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Как сообщали в REGNUM, в Госдуме слова Зеленского назвали попыткой угодить западной аудитории. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлёв напомнил, что срок полномочий Зеленского истёк в мае, и теперь он может начать переговоры с Россией только через посредника.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз предположил, что Зеленский сделал это заявление, потому что представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили ему о необходимости провести переговоры с российским лидером в будущем.
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Мира Полтева