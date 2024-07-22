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Песков: Кремль ждёт от Киева конкретных шагов к миру

22 июля 2024, 13:39
Фото: istockphoto / 3dmitry

Фото: istockphoto / 3dmitry

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 22 июля на брифинге, что Россия будет ждать конкретных шагов от киевских властей в направлении мирного диалога. По его словам, давать оценки ситуации без конкретики преждевременно.
«Пока рано судить о том, что именно стоит за этими словами и о каких планах и действиях идёт речь. Необходимо дождаться конкретных шагов, если они будут предприняты. Готовность Киева к диалогу, в какой бы форме он ни проходил, лучше, чем намерение воевать до последнего», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Как сообщали в REGNUM, в Госдуме слова Зеленского назвали попыткой угодить западной аудитории. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлёв напомнил, что срок полномочий Зеленского истёк в мае, и теперь он может начать переговоры с Россией только через посредника.



Ранее ирландский журналист Чей Боуз предположил, что Зеленский сделал это заявление, потому что представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили ему о необходимости провести переговоры с российским лидером в будущем.

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#гонки
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#трамп
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В Грузии считают, что победа Трампа ускорит завершение конфликта на Украине
22 июля 2024, 13:57

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что боевые действия на Украине могут закончиться раньше, если на выборах президента США победит Дональд Трамп.
«Если Трамп победит на выборах, то война на Украине закончится ещё раньше, и, соответственно, раньше будет спокойнее в нашем регионе. Это изменит отношение [Запада] и к нашей стране», — поделился Ираклий Кобахидзе с журналистами.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине прекратятся максимум через год. А в случае прихода Трампа к власти в США они могут закончиться уже в январе 2025 года.

Всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. Ранее президентом должен был стать Байден, но после провальных дебатов с Трампом он потерял поддержку электората и разжёг раскол в Демократической партии. В итоге его вынудили сойти с дистанции. 46-й президент США сообщил об этом 21 июля.

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В Подмосковье начали приём заявок на участие в ДЭГ на выборах депутатов
22 июля 2024, 13:33

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Избиратели Московской области могут с 22 июля подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании на муниципальных выборах в Советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Заявления об участии в дистанционном электронном голосовании будут принимать на портале госуслуг с 22 июля по 2 сентября. После подачи заявки с 6 по 8 сентября можно будет проголосовать на портале, не посещая избирательный участок. При необходимости заявление об участии в ДЭГ можно отозвать до 2 сентября включительно. Если заявление активно, проголосовать на избирательном участке не удастся», – уточнили в комиссии.
Выборы депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября в 28 муниципальных образованиях Подмосковья. Принять в них участие смогут более 2,5 млн избирателей.

Единый день голосования состоится в городских округах Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск, Пушкино, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щёлково, Одинцово и Раменское.

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Песков: в Кремле не удивились решению Байдена снять кандидатуру с выборов
22 июля 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Решению президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов не удивлены в Кремле. Об этом журналистам в рамках брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что происходящее в Штатах за последние годы научило ничему не удивляться.
«Поэтому сильно мы не были удивлены», — сказал представитель Кремля.

Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов 21 июля. Он отметил, что его уход в отставку «в интересах партии и страны». Теперь политик сосредоточится на своих обязанностях на оставшийся срок его президентских полномочий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал решение американского политика «тяжелым, но сильным».

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«Такого не прощает»: Как Трамп отомстит Зеленскому за жесткие высказывания в свой адрес
Политолог Зеленков: Трамп остановит поставку оружия Запада на Украину
22 июля 2024, 13:30

21 июля президент США Джо Байден официально заявил о выходе из президентской гонки. Это решение прокомментировал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, назвав его «черным днем» для Украины и Европы.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» сообщил, что с приходом Трампа к власти Зеленский не сможет прикрывать перевыборы на Украине войной.

«В ходе своей предвыборной компании, дебатов и на крайнем митинге Трамп заявлял, что он остановит войну на Украине. Остановка войны — это означает, что невозможно будет избежать проведение выборов на Украине. А они в любом случае приведут к тому, что Зеленский и его компании должны будут уйти», — сказал политолог.

Он добавил, что нелицеприятные выражения Зеленского в сторону Трампа сыграют «плохую шутку» с украинским правителем.

«В любом случае будет принята не формула Зеленского, а скорее всего за основу будет взят китайский вариант. Трамп на 99,9% уже снова сидит в Белом доме, и Зеленский это хорошо понимает, поэтому сразу ему позвонил. Дело в том, что украинский президент несколько раз допускал нелицеприятные высказывания в адрес Трампа, а он злопамятный, он бизнесмен, он не прощает таких вещей. Поэтому ничего хорошего для Киева не будет», — заявил эксперт.

По его словам, отношения США и России с приходом Трампа не улучшатся, однако Запад скорее всего прекратит поставлять оружие Украине, что станет первым шагом для скорейшего завершения СВО.

«С точки зрения отношений США и России ничего не изменится. Все будет продолжаться в том же духе, но принуждения к тому, чтобы в Киев все-таки прекратили поставки, скорее всего случатся. Поэтому стали появляться заявления Зеленского, что он хочет, несмотря на свой приказ, провести переговоры с Путиным. Кроме того, заявления звучат от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том что американские ракеты на территории Германии, которые направлены на РФ, не целесообразны. Запад прекратит поставлять оружие Украине, а мы неоднократно заявляли, что это первый шаг для скорейшего завершения СВО», — завершил Зеленков.

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«Избегать разговоров»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 22 по 28 июля
22 июля 2024, 13:29

Фото: istockphoto/rawintanpin

В деловой сфере все идеи желательно основательно проверить на практическую пользу. В любви лучше избегать разговоров о пустяках. Взаимопонимание достичь легче, если беседовать честно и ясно выражать свои желания. В вопросах здоровья надо обратить внимание на гигиену.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 22 по 28 июля.

У Овна значительно усилится его воля. Он станет решительным и с упорством достигнет желаемого.

У Тельца хорошее время для покупок и практичных вложений. Возможно начало нового романа.

Близнецы проведут много полезных встреч и переговоров. На этой неделе выполняться обещания, на которые они рассчитывали.

Раку надо быть сосредоточенным. Ему необходимо приложить все усилия для реализации своих планов.

Льву лучше обратить внимание на свою интуицию. Ему необходимо завершить отложенные ранее дела.

У Девы ощутит подъём душевных сил. У неё пройдёт усталость и напряжение.

Весам надо стать дружелюбными и расслабленными. Им важно находить больше счастливых моментов.

Скорпиону нужно контролировать свои эмоции и не реагировать на провокации.

Стрельцу благоприятно быть увлечённым любимым делом. Ему надо побольше себя радовать.

Козерогу важно полноценно отдохнуть и выспаться. Ему нужно себя беречь и копить энергию.

У Водолея обновится круг общения. Он почувствует прилив энтузиазма и энергии.

Рыбам необходимо держать под контролем вспыльчивость и не вступать в ненужные споры.


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«Странный способ»: Экономист рассказал о попытках Украины избежать дефолта
22 июля 2024, 13:04

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Необычным способом избежать дефолта считают решение киевских властей о выдвижении своих условий кредиторам. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с РИА Новости.
«У Киева нет достаточного авторитета на Западе, и внутренние законы Украины вряд ли будут учитываться. Эксперт считает, что партнёры могут согласиться на реструктуризацию государственного долга страны в обмен на определённые условия, например, льготы для покупки активов или земель», — поделился экономист.

Беляев отметил, что политическая обстановка в США не способствует выделению средств. Американский и европейский истеблишмент, вложившийся в украинские облигации, может пострадать в случае дефолта в стране. Запад сделает всё возможное для формального выполнения обязательств. Например, деньги может выделить один из международных фондов.

Ранее Верховная рада приняла закон о приостановке выплат по внешнему госдолгу Украины до 1 октября 2024 года до 1 августа. В противном случае Украине пришлось бы объявить дефолт.

22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что удалось договориться с кредиторами о реструктуризации. Это позволит сэкономить на обслуживании долга $11,4 млрд в следующие три года и $22,75 млрд до 2033 года.

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«Лучший полицейский» и сторонница наркотиков: Что известно о преемнице Байдена Харрис
Харрис намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты и победить в выборах
22 июля 2024, 12:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

21 июля нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. В тот же день было объявлено, что вице-президент США Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
О том, чем известна Камала Харрис, за что ее критикуют в США, и как она относится к России, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такая Камала Харрис


Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в штате Калифорния в семье иммигрантов. Мать Харрис — уроженка Индии — занималась биомедицинскими исследованиями, отец родом с Ямайки, экономист.

Высшее образование Харрис получила в Гарвардском университете в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику, и юридическом колледже Гастингса Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В студенческие годы будущий вице-президент США занималась политическим активизмом.

Свой профессиональный путь Камала Харрис начала в качестве помощника прокурора округа Аламида в Окленде. Утверждается, что одним из ее достижений на посту стало снижение подростковой проституции. В 1998-м она перешла на должность помощника прокурора округа Сан-Франциско. С 2003 года Харрис стала там окружным прокурором. Эту должность политик занимала до 2011 года.

Спустя некоторое время Харрис была избрана генпрокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной с южно-азиатскими корнями, занимающей данный пост. В 2016-м Харрис выиграла выборы в сенат США и стала первой сенатором-индоамериканкой.

В 2019 году Харрис объявила о выдвижении на пост президента США, но позже вышла из гонки, сообщив, что она не может профинансировать собственную кампанию. После этого она стала кандидатом на должность вице-президента при Байдене. Когда нынешний американский президент победил на выборах, Харрис подала в отставку в сенате и получила этот пост.

Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки

Скандалы и критика Камалы Харрис

За годы политической карьеры Камала Харрис не раз подвергалась критике. После того, как в 2004 году был застрелен полицейский Айзек Эспиноза, правоохранительные органы осудили Харрис за то, что та отказалась добиваться для злоумышленника смертной казни. Начальник полиции Сан-Франциско Хизер Фонг назвала данное решение оскорблением тех, кто «рискует своей жизнью ради безопасности общества».

Спустя шесть лет политик также ввязалась в скандал. Харрис отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы полицейской нарколаборатории, которая брала наркотики из улик. Были и другие случаи, когда Харрис не вмешивалась в инциденты, в которых сотрудники полиции стреляли в людей. Несмотря на многочисленную критику, Харрис множество раз называла себя «лучшим полицейским» и «прогрессивным прокурором».

Что изменится в политике США, если Камала Харрис станет президентом

В своей политической деятельности Камала Харрис выступает за ужесточение контроля над личным оружием и запрет продажи автоматического оружия, реформу правоохранительных органов, отмену смертной казни, повышение налогов для крупных финансовых институтов и расширение социальных программ для бедных слоев населения. Политик поддерживает легализацию марихуаны и смягчение наказания за хранение иных видов наркотиков, является сторонницей права на аборт. Из-за своих политических взглядов Харрис входит в десятку самых прогрессивных сенаторов США.

Согласно информации Politico, если Камала Харрис станет президентом, то, вероятнее всего, она продолжит выполнение многих внешнеполитических задач Байдена. Предполагается, что она намерена поддержать Киев военными усилиями Украины и продолжать инициативы по углублению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Свою поддержку Харрис также может оказать Израилю в палестино-израильском конфликте.

Боец СВО из Подмосковья попросил защитить его родителей от нападок соседей
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Как Камала Харрис относится к России

Харрис поддерживает политическое и экономическое давление на РФ, является абсолютной сторонницей Киева и глобальных усилий по достижению «справедливого и прочного мира».

В 2017 году Камала Харрис, будучи в должности сенатора, вместе с коллегами представила законопроект в сфере кибербезопасности. Главной целью документа было предотвращение вмешательства России в предстоящие выборы. Спустя несколько лет политик заявила, что пострадала от «российских ботов». Согласно заявлению Харрис, они атаковали ее кампанию в социальных сетях. Примечательно, что никаких доказательств предоставлено не было.

По данным некоторых американских экспертов, Харрис может оказаться невольной помощницей российского лидера Владимира Путина, так как ряд ее политических убеждений полностью удовлетворяет интересы главы российского государства.

В 2022 году Харрис выступила с заявлением, что Соединенные Штаты не заинтересованы в смене власти в РФ. На Мюнхенской конференции в этом году Харрис назвала Путина «империалистическим авторитарным лидером».

Позже Харрис назвала мирные предложения РФ требованием капитуляции Киева. Она отметила, что Путин якобы не призывает Киев к переговорам, а намерен продолжать кровопролитную войну.

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«Делает то, что говорят»: Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки
Политолог Зеленков: Руководить США мог Обама, а Байден делал то, что говорят
22 июля 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

21 июля президент США Джо Байден официально заявил о выходе из предвыборной кампании. Это первый подобный случай за десятилетия — в 1968 году такое решение принял Линдон Джонсон. Американский президент объяснил, что действует в интересах страны и Демократической партии, и предложил выдвинуть кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в президенты от демократов. Харрис согласилась участвовать в выборах.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» сообщил, что Байден снялся с президентской гонки из-за снижения собственного рейтинга в глазах общества.

«Общественное мнение снизило рейтинг Байдена из-за того, что у него уже на протяжение пары лет существенно подорвано здоровье. Его шоу, которые он показывает на публичных мероприятиях, это подчеркивают. Это привело к тому, что рейтинг демократической партии, которую он представляет, существенно снизился, и поэтому здесь идет второй этап смены элит. Первый этап был в Великобритании, когда после 10 лет лейбористы. Вернулись они, потому что граждане консерваторы творили чудеса в своих действиях», — объяснил эксперт.

По его мнению, кандидатура вице-президента Камалы Харрис не выигрышная.
«Но Харрис, естественно, это не кандидатура для президента. Недаром Обама молчит, хотя он всегда поддерживал Байдена. В публичных кругах есть даже информация, что Обама в последнее время руководил США, а Байден только делал то, что ему говорят», — заключил политолог.

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Зеленский назвал решение Байдена сняться с выборов «тяжелым, но сильным»
22 июля 2024, 11:49

Фото: сайт Белого дома

Владимир Зеленский назвал решение Джо Байдена сняться с президентской гонки в США «трудным, но сильным». Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Мы уважаем его сегодняшнее тяжёлое, но сильное решение», — написал Зеленский.

По словам Зеленского, Байден поддержал Украину «в самый драматичный момент в истории».

В пятницу Зеленский провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, который баллотируется на пост президента США. По итогам общения украинский политик обратился к американцу как к «президенту Трампу».

Издание отмечает, что формально бывшие президенты США сохраняют «титул» пожизненно. Обращение Зеленского к Трампу более чем показательно. Сам Трамп назвал разговор с Зеленским «очень хорошим».

Он также пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре «принесет мир и прекратит конфликт», но деталей своего плана не раскрывал.

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Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
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