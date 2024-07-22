Депутат Журавлёв: Отношение Вашингтона к Москве не изменится после выборов в США

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Депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.
«Для нас Трамп ничуть не лучше Байдена — дело в отношении США к России, которое вряд ли изменится от того, кто займёт кресло в Белом доме. Соединённые Штаты останутся нашим главным геополитическим врагом и продолжат делать всё, чтобы России навредить», — высказал своё мнение в беседе с RT Журавлёв.
А журналист-международник Сергей Латышев заявил, что выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки был ожидаемым.
«Он очень физически слаб, непопулярен. Он уже сказал главное, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис. Поскольку Байден уже мало что значит, это заявление не стоит переоценивать. Похоже, его цель — отомстить руководству Демпартии. Уверен, что в руководстве партии, основные кланы которой относятся к Харрис скептически с этим выбором не согласятся», — приводит «Царьград» слова Латышева.
Ранее Владимир Зеленский назвал решение Джо Байдена сняться с президентской гонки в США «трудным, но сильным».
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Мелисса Тимофеева