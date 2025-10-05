Боуз: Запад пытался свалить ответственность за атаки дронов на Россию, но не получилось
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что попытки Евросоюза обвинить Россию в инцидентах с беспилотниками на территории Европы потерпели неудачу. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.
По словам Боуза, власти ряда стран ЕС безосновательно закрывали крупные аэропорты, ссылаясь на якобы опасность со стороны дронов, которыми, по их версии, могла управлять Россия. Однако, как подчёркивает журналист, речь шла о действиях обычных операторов-любителей.
Боуз обратил внимание, что такие инциденты происходили преимущественно в странах, оказывающих активную поддержку Украине. Например, в Германии расследование показало, что полёты дронов совершались частным лицом, у которого не нашли никаких связей с Россией.
Он назвал происходящее неудачной попыткой Евросоюза и НАТО создать повод для обвинений против России и посеять панику.
