Боуз: Запад пытался свалить ответственность за атаки дронов на Россию, но не получилось

05 октября 2025, 22:42

Журналист Боуз обвинил ЕС в попытке очернить РФ из-за инцидентов с дронами

Фото: Istock / nikolay100

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что попытки Евросоюза обвинить Россию в инцидентах с беспилотниками на территории Европы потерпели неудачу. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.