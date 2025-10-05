Достижения.рф

«Хорошая идея»: Трамп поддержал инициативу Путина по ядерному договору

Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после его истечения в феврале 2026 года. Американский лидер Дональд Трамп позитивно оценил это предложение. Слова политика приводит ТАСС.



По словам Путина, Россия готова соблюдать ограничения договора ещё в течение года, если США предпримут такие же шаги. Трамп прокомментировал инициативу российского президента на Южной лужайке Белого дома.

«Для меня это звучит как хорошая идея», — заявил он.
Напомним, что Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что Россия не будет настаивать на продлении ДСНВ, если это не нужно Соединённым Штатам. Он отметил, что Россия уверена в надёжности своего ядерного щита.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц проинформировал Трампа о планах по российским активам для Украины.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0