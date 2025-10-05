«Хорошая идея»: Трамп поддержал инициативу Путина по ядерному договору
Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ
Президент России Владимир Путин предложил продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после его истечения в феврале 2026 года. Американский лидер Дональд Трамп позитивно оценил это предложение. Слова политика приводит ТАСС.
По словам Путина, Россия готова соблюдать ограничения договора ещё в течение года, если США предпримут такие же шаги. Трамп прокомментировал инициативу российского президента на Южной лужайке Белого дома.
«Для меня это звучит как хорошая идея», — заявил он.Напомним, что Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что Россия не будет настаивать на продлении ДСНВ, если это не нужно Соединённым Штатам. Он отметил, что Россия уверена в надёжности своего ядерного щита.
