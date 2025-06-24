После удара иранской ракеты по многоэтажке в Израиле погибли три человека
В результате удара иранской ракеты по многоэтажке в городе Беэр-Шева на юге Израиля погибли три человека. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.
«Подтверждена гибель троих тяжелораненых на месте удара в Беэр-Шеве», — говорится в сообщении.
Ранее ряд израильских СМИ сообщили об ударе иранской ракеты по семиэтажному дому в Беэр-Шеве. На фоне этого ЦАХАЛ заявила о запуске 3-й волны ракет из Ирана по территории Израиля. В небе над страной средства ПВО сбивают вражеские цели. Граждан просят последовать в укрытия до появления информации об отмене угрозы.