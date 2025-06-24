После удара иранской ракеты по многоэтажке в Израиле погибли три человека

24 июня 2025, 06:39

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате удара иранской ракеты по многоэтажке в городе Беэр-Шева на юге Израиля погибли три человека. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.







«Подтверждена гибель троих тяжелораненых на месте удара в Беэр-Шеве», — говорится в сообщении.