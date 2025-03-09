«Брал деньги, как конфету у ребёнка»: Трамп возмущён расходами США на Украину по первому требованию Зеленского

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Владимир Зеленский в период пребывания у власти в США Джо Байдена отбирал у Вашингтона деньги так же легко, как «конфету у ребёнка». Нынешний американский лидер возмутился прежними расходами на Украину в ходе интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп подчеркнул, что при Байдене глава киевского режима смог получить от США порядка 350 миллионов долларов. Причём получал Зеленский средства по первому же требованию.
Президент Штатов назвал Зеленского «умным и жёстким парнем», однако он сомневается, что украинский политик благодарен властям США за оказанную его государству финансовую и военную помощь.
Вместе с тем Трамп добавил, что в США одинаково относятся как к Израилю, так и к Украине. Однако характер конфликтов в странах разный, поскольку Ближний Восток всегда находился под ударом.
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Президент Штатов назвал Зеленского «умным и жёстким парнем», однако он сомневается, что украинский политик благодарен властям США за оказанную его государству финансовую и военную помощь.
Вместе с тем Трамп добавил, что в США одинаково относятся как к Израилю, так и к Украине. Однако характер конфликтов в странах разный, поскольку Ближний Восток всегда находился под ударом.
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Анастасия Чинкова