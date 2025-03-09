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«Брал деньги, как конфету у ребёнка»: Трамп возмущён расходами США на Украину по первому требованию Зеленского

Трамп: при Байдене Зеленский брал у США деньги, как конфету у ребёнка
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Владимир Зеленский в период пребывания у власти в США Джо Байдена отбирал у Вашингтона деньги так же легко, как «конфету у ребёнка». Нынешний американский лидер возмутился прежними расходами на Украину в ходе интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп подчеркнул, что при Байдене глава киевского режима смог получить от США порядка 350 миллионов долларов. Причём получал Зеленский средства по первому же требованию.

Президент Штатов назвал Зеленского «умным и жёстким парнем», однако он сомневается, что украинский политик благодарен властям США за оказанную его государству финансовую и военную помощь.

Вместе с тем Трамп добавил, что в США одинаково относятся как к Израилю, так и к Украине. Однако характер конфликтов в странах разный, поскольку Ближний Восток всегда находился под ударом.

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Трамп заявил о «жёсткой политике» в отношении России при сохранении добрых отношений с Путиным
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#переговоры
«Может не выжить»: Трамп без оптимизма смотрит на будущее Украины
Трамп: Украина может не выжить даже с сохранением американской помощи
09 марта 2025, 21:12

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украина как государство «может не выжить». Причём такое развитие событий вполне вероятно даже в том случае, если Соединённые Штаты продолжат оказывать помощь Киеву.
Об этом заявил американский президент в интервью телеканалу Fox News. Такую сентенцию глава Белого дома высказал в тот момент, когда журналистка телеканала поинтересовалась у него, как он смотрит на перспективу сохранения государственности либо возможная гибель Украины в случае прекращения поддержки со стороны США.

«Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», — ответил Трамп.

Президент и бизнесмен считает, что перспективы Украины «при любом раскладе» остаются неопределёнными, но не слишком обнадёживающими.

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#дома
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Трамп заявил о «жёсткой политике» в отношении России при сохранении добрых отношений с Путиным
Трамп заявил о ведении «жёсткой политики» в отношении России
09 марта 2025, 19:29

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вновь избранный и уже активно действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что продолжит сохранять достаточно «жёсткую позицию» в отношении России. При этом, по словам главы Белого дома, он сохранит хорошие отношения с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает телеканал Fox News, отмечая, правда, что, говоря о своей жёсткой позиции, американский лидер употребил прошедшее время.

«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», — сказал Трамп, комментируя вопрос взаимоотношений США и РФ.

«Новый-старый» хозяин Белого дома также прокомментировал упрёки в излишне «мягком» отношении к России, которые большей частью раздаются со стороны его оппонентов-демократов. Он напомнил, возражая на эту сентенцию, что в свой первый президентский срок, помимо прочих мер, ввёл огромное число антироссийских санкций, которые действуют до сих пор.

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#трамп
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«Вы испачкались, господа!»: Медведев обратился к европейским политикам
Медведев: Макрону нужно быть осторожнее с ядерным арсеналом своей страны
09 марта 2025, 17:37

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился с предупреждением к французскому президенту Эммануэлю Макрону. Он посоветовал тому быть осторожнее с ядерным арсеналом своей страны.
На своей странице в социальной сети Х политик опубликовал достаточно язвительный, в своей манере, пост. Он содержит фотографию текста, где приведены различные несбывшиеся предсказания и утверждения, например, о том, что Россия полностью изолирована, санкции разрушат её экономику, а Запад будет постоянно поддерживать Киев и обязан нанести нашей стране стратегическое поражение.

«Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа», — гласит ремарка Медведева под фотографией текста.

Кроме того, зампред Совбеза РФ обратился персонально к французскому лидеру, издевательски назвав его «Микроном», который бесконечно «топит» против России, но вполне сам может «не выплыть».

«P.S. Эй, Микрон (Макрон - ред.)! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!», — гласит подпись внизу.

«Они покупали лестницу в небо, а оказались на дороге в ад», — так пояснил Медведев вышеуказанную публикацию фотографии с текстом.

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#санкции
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#небо
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#киев
#медведев
#рф
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Член Конгресса Грин посоветовала украинским активистам отправиться на передовую
09 марта 2025, 17:14

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала эпизод, когда проукраинские активисты преследовали вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и его дочь. Она посоветовала отправить их на фронт.
Ранее сообщалось, что проукраинские протестующие буквально атаковали второе лицо государства во время его прогулки с трёхлетней дочерью. По словам вице-президента, он согласился поговорить с активистами в обмен на то, что они оставят в покое его ребёнка. Вэнс отметил, что «почти все из них» на это согласились.

Данный факт возмутил представительницу Республиканской партии в нижней палате Конгресса США.

«Я считаю, что проукраинские протестующие, которые донимали нашего вице-президента Джей Ди Вэнса и его трёхлетнюю маленькую девочку, должны отправиться на фронт. Докажите свою поддержку Украине своими личными деньгами и своей жизнью», — написала Грин в своей социальной сети Х.

Напомним, накануне, 8 марта, украинские манифестанты начали преследовать Вэнса во время его прогулки с маленькой дочерью. Они выкрикивали нацистские лозунги и сильно напугали ребенка. После короткого диалога с протестующими вице-президент США назвал «дерьмовым человеком» любого, кто преследует ребёнка ради политических амбиций.

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#сша
#президент
#8 марта
#украина
#протесты
#конгресс сша
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Илон Маск считает санкции против украинских олигархов ключом к заключению мира
09 марта 2025, 15:42

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Введение персональных санкций в отношении крупнейших украинских олигархов вполне может стать ключом к завершению конфликта. Такое мнение высказал американский предприниматель, миллиардер а теперь ещё и государственный деятель Илон Маск.
Призыв ввести ограничения против «бонз» с Украины эксцентричный бизнесмен и политик опубликовал на своей странице принадлежащей ему же социальной сети Х. Особенно пристальное внимание Маск рекомендовал обратить на «денежных мешков», владеющих элитной недвижимостью в очень не дешёвом княжестве Монако.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — написал глава Департамента эффективности правительства (DOGE).

Ранее владелец компании SpaceX также заявлял, что спутниковая система связи Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта ВСУ рухнет.

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