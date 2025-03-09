Владимир Зеленский
Владимира Зеленского «де-факто отстранили от власти», на что указывает состав делегации от Украины, которая отправится на переговоры с США в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание «Царьград».
Отмечается, что Зеленский не поедет на встречу с американской делегацией. Интересы Украины будут отстраивать глава офиса политика Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига, глава Минобороны страны Рустем Умеров и другие чиновники.
Однако издание подчёркивает, что за спиной Зеленского есть человек, который сможет подписать все необходимые документы – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Глава киевского режима пытается оказывать давление на делегацию Украины, однако он отказался отстранён от переговоров с США и оказался «в вынужденном изгнании».
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Однако издание подчёркивает, что за спиной Зеленского есть человек, который сможет подписать все необходимые документы – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Глава киевского режима пытается оказывать давление на делегацию Украины, однако он отказался отстранён от переговоров с США и оказался «в вынужденном изгнании».
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Анастасия Чинкова