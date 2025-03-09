Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
По словам депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, Владимир Зеленский попытается соврать переговоры для удержания власти. Об этом политик высказался в своем telegram-канале.
«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — заявил Дубинский.
Депутат отметил, что попытки главы киевского режима сорвать переговоры будут неудачными. Зеленский находится под давлением своего окружения, которые вынудит его заключить мир. К тому же к урегулированию конфликта подталкивает угроза введения санкций.
Читайте также:
Зеленский умолчал о наступлении российской армии под Курском в своем обращении
«Вспомните, что сказал»: журналист напомнил слова Зеленского о Курской области
В Словакии пояснили, почему Зеленскому не нужен мир
Иван Мусатов