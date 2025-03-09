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Депутат Рады высказался о попытках Зеленского сорвать переговоры по Украине

Дубинский: Зеленский попытается сорвать переговоры для удержания власти
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

По словам депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, Владимир Зеленский попытается соврать переговоры для удержания власти. Об этом политик высказался в своем telegram-канале.
«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — заявил Дубинский.

Депутат отметил, что попытки главы киевского режима сорвать переговоры будут неудачными. Зеленский находится под давлением своего окружения, которые вынудит его заключить мир. К тому же к урегулированию конфликта подталкивает угроза введения санкций.

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Аэропорт Владикавказа приостановил работы из-за украинских беспилотников в небе над городом
Shot: аэропорт Владикавказа приостановил работу из-за украинских беспилотников
09 марта 2025, 01:55

Фото: iStock/Aleksandr Kondratov

В аэропорту Владикавказа был введен план «Ковер» из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет Shot.
«План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.

К тому же в Северной Осетии была объявлена опасность атаки беспилотников.

Напомним, что в ночь на 9 марта украинские дроны уже атаковали Воронеж, Липецк и Рязань. В первом из-за взрывов задрожали стекла в домах и сработала сигнализация на автомобилях. В Рязани беспилотники сбивают в районе местного НПЗ. К тому же известно о взрывах в небе над Липецком, где прогремело не менее 7 раз.

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Украинские беспилотники атакуют НПЗ в Рязани
Shot: в районе рязанского НПЗ взрывы на фоне атаки украинских дронов на город
09 марта 2025, 01:46

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атакуют рязанский НПЗ, в районе которого слышны взрывы. Об этом сообщает Shot.
«Жители Рязани сообщают о нескольких взрывах над городом. Предварительно, ПВО сбивает украинские БПЛА в районе местного НПЗ», — пишут в telegram-канале.

По информации издания, около 4-5 взрывов прогремело в районе Дашки. По предварительным данным, ПВО сбивает вражеские беспилотники в Железнодорожном районе города. Официальной информации о происшествии пока нет.

Напомним, что в ночь на 9 марта украинские дроны атаковали Липецк и Воронеж. В последнем из-за взрывов задрожали стекла в домах и заработала автомобильная сигнализация.

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#беспилотник
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Над Липецком прогремело не менее 7 взрывов на фоне работы ПВО
09 марта 2025, 01:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Липецка рассказали о взрывах в небе над городом из-за работы ПВО. Об этом пишет Shot.
«Было слышно не менее семи громких взрывов на окраине Липецка. По предварительным данным, система ПВО сбивает воздушные цели, видны вспышки в небе», — сообщает telegram-канал.

Перед этим в городе звучала сирена. К тому же взрывы были слышны в трех километрах от Липецка в селе Косыревка. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее в Липецкой области была объявлена угроза атаки беспилотников.

В ночь на 9 марта взрывы были слышны и в Воронеже. По предварительным данным, источников стала работа ПВО.

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#беспилотник
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Российская медсестра спасла жизнь 30 солдатам после атаки украинского дрона
09 марта 2025, 00:26

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российской медсестре Елене Кругловой удалось спасти жизнь 30 солдатам ВС РФ после атаки украинского FPV-дрона. Об этом рассказали в Минобороны.
«Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», —говорится в сообщении ведомства.

Как оказалось, в один из дней беспилотник ВСУ нанес удар по эвакуационной машине. В медицинский пункт было доставлено порядка 30 солдат. На тот момент дежурство несла как раз Елена. Медсестра совместно с ассистентами, анестезиологом и хирургом оказывала помощь раненым на протяжении трех часов.

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Депутат ГД Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту
09 марта 2025, 00:16

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил поговоркой после угроз командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.
«Отвечу тоже русской поговоркой: «Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет». Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев.

Ранее Неижпапа* дал интервью газете Guardian, в котором рассказал о планах Киева совершить совершить уже третью атаку по Крымскому мосту. В своем заявлении он упомянул поговорку «Бог любит троицу».

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