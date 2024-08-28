Фото: iStock/HJBC
Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщает Politico.
Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.
Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Он родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Напомним, что 24 августа 2024 года в парижском аэропорту на выходе из частного бизнес-джета он был задержан. Вместе с ним была задержана его спутница Юлия Вавилова. Дурова обвиняют в ряде преступлений, включая терроризм, мошенничество, распространение наркотиков, отмывание денег и распространение детской порнографии.
Николай Валерьевич Дуров появился на свет 21 ноября 1980. Говорят, что в три года он уже умел читать, а в восемь — решать кубические уравнения. Имеет две докторские степени по математике.
Читайте также:
Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына
Неожиданное заявление Дурова после ареста: он летел на ужин с Макроном
Эротическая модель и бывшая Тимати: все любовницы Павла Дурова и кто из них «упек» его за решетку
Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Он родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Напомним, что 24 августа 2024 года в парижском аэропорту на выходе из частного бизнес-джета он был задержан. Вместе с ним была задержана его спутница Юлия Вавилова. Дурова обвиняют в ряде преступлений, включая терроризм, мошенничество, распространение наркотиков, отмывание денег и распространение детской порнографии.
Николай Валерьевич Дуров появился на свет 21 ноября 1980. Говорят, что в три года он уже умел читать, а в восемь — решать кубические уравнения. Имеет две докторские степени по математике.
Читайте также:
Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына
Неожиданное заявление Дурова после ареста: он летел на ужин с Макроном
Эротическая модель и бывшая Тимати: все любовницы Павла Дурова и кто из них «упек» его за решетку
Дарья Осипова