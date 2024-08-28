После атаки на Курскую область, Украина под руководством Владимира Зеленского оказалась на грани уничтожения, считает глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщила Лента.ру.