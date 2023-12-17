Брата Байдена обвинили в получении денег за решение его задач

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование после обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.