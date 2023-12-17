Брата Байдена обвинили в получении денег за решение его задач

Фото: The White House
Брат президента США Джо Байдена, Джеймс, в течение продолжительного времени получал деньги за выполнение политических задач, связанных с обязанностями его брата, нынешнего лидера США, пишет The Washington Post.
Ранее в Конгрессе США было заявлено о найденном чеке, который мог поставить Байдена в компрометирующее положение. Документ указывал на получение Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, когда американская медицинская компания платила за поиск инвесторов из Ближнего Востока.
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Артем Кузьмин