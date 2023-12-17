Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — это полная чушь. Об этом Путин заявил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Российский лидер подчеркнул, что наша страна заинтересована в развитии отношений со странами Североатлантического альянса и не хочет их портить. Путин добавил, что президент любого крупного государства, «а тем более - единственного хозяина НАТО», которым являются США, не может этого не понимать.
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