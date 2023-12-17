Обозреватель Перла: привычная картинка пропаганды США и Европы рушится на глазах

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Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что привычная картинка американской и европейской пропаганды сегодня рушится на глазах. Об этом сообщает Царьград.
По мнению эксперта, противники России уверены в том, что наше государство якобы находится в изоляции, однако это не имеет никакого отношения к реальности.
Обозреватель утверждает, что Объединённые Арабские Эмираты являются для США глобальным финансовым хабом, которым Вашингтон хотел бы пользоваться и иметь над ним полный контроль. Однако сделать этого не получится, так как Саудовская Аравия, ОАЭ и другие богатые государства региона не намерены быть ничьими марионетками.
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«И большой визит нашего президента сразу в две страны арабского мира и встреча с президентом Ирана означают, что не просто нет никакой изоляции, а, напротив, речь об увеличении влияния Москвы и расширении связей и сотрудничества именно с теми странами, которые сейчас принципиально важны для Запада. Поэтому там теперь все, конечно, в ужасе и в панике», — приводит слова Перлы Царьград.
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Екатерина Коршунова