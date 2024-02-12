«Братские народы»: В Турции разглядели важный сигнал Путина

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В ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, российский лидер Владимир Путин послал Западу важный сигнал, об этом пишет турецкое издание dikGazete.
«Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны», — пишет автор статьи.
Он также обратил внимание на удивительную историю, которую рассказал Путин. По словам российского президента, во время борьбы между ВС РФ и ВСУ, российские солдаты загнали украинцев в тупик. Россияне крикнули противнику — «Сдавайтесь», на что услышали ответ — «Русские не сдаются».
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