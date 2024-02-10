Интервью Путина с Карлсоном за сутки набрало в соцсетях более 150 млн просмотров

Фото: официальный сайт Кремля
Изначально интервью появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Такера Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети, включая и просмотр её владельцем — предпринимателем Илоном Маском. Через 51 минуту это число составило 10 млн просмотров, а к 05:30 мск — более 30 млн просмотров.
Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.
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