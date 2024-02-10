Интервью Путина с Карлсоном за сутки набрало в соцсетях более 150 млн просмотров

Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский сменил на посту главкома ВСУ Валерия Залужного из-за того, что последний был слишком самостоятельным и не смог вести работу с уже «повзрослевшим» украинским главой.