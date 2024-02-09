Физиогномист Воеводин выявил стеснение Карлсона во время интервью с Путиным

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Физиогномист Олег Воеводин заявил, что во время интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным у первого явно прослеживается некоторое стеснение.
«Во время интервью можно заметить стеснение у Такера Карлсона. Об этом свидетельствуют его красные уши. Ему неудобно, неловко, он чувствует себя не в своей тарелке рядом с президентом России», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Воеводин.
Путин, в свою очередь, по мнению специалиста, чувствовал себя хозяином ситуации.
«Очень интересно, как президент чётко дал понять, что есть все шансы для того, чтобы арестованный за шпионаж журналист вернулся на родину. Журналист Карлсон, который поставил этот вопрос, также получил дополнительный аргумент в свою пользу. Я считаю, что позитивный исход диалога приведёт к тому, что задержанный журналист может получить все возможности для того, чтобы в рамках переговорного процесса, который уже аккуратно идёт, но, видимо, не динамично, вернуться на родину», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.Читайте также:
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