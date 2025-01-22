Бравший интервью у Зеленского блогер из США ​объявил о желании поговорить с Путиным

Вступление президента США Дональда Трампа в свою должность напрямую никак не отразится на курсе рубля или других валют по отношению к доллару, все зависит только от экономической политики американского лидера. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, доллар может окрепнуть при индустриализации и повышением эффективности экономики США.