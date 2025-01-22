Бравший интервью у Зеленского блогер из США ​объявил о желании поговорить с Путиным

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Американский блогер Лекс Фридман, который ранее осудил Зеленского, заявил, что намерен посетить Россию. Он хочет взять интервью у президента Владимира Путина. Свой план мужчина озвучил в эфире YouTube-канала телеведущего Джо Рогана, однако конкретные сроки поездки и готовность российского лидера встретиться с ним остались неизвестными.
«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — заявил блогер на подкасте.Фридман ранее беседовал с такими известными личностями, как президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг и режиссер Оливер Стоун.
В январе его «гостем» стал президент Украины Владимир Зеленский, который дал трехчасовое интервью. Разговор велся на украинском и английском языках. Зеленский, хотя «идеально» владеет русским, отказался использовать его. В ответах президент Украины позволял себе нецензурные выражения и грубую критику РФ, в том числе Владимира Путина.
Такое поведение вызвало критику со стороны Фридмана.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева