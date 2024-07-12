Бразилия планирует пригласить Владимира Путина на саммит G20

Фото: Сайт Кремля
Жоэл Соуза Пинту Сампайу, глава управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии, заявил, что власти страны планируют пригласить лидеров стран на саммит G20.
В числе приглашённых будет и президент России Владимир Путин.
При этом он не смог ответить на вопрос, были ли уже отправлены приглашения в столицы.
Ранее Владимир Путин заявил, что его участие в саммите G20 в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро будет зависеть от ситуации в стране и в мире в целом.
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«В ближайшие недели приглашения будут разосланы всем главам государств, которые примут участие в саммите», — цитирует Жоэла Соуза Пинту Сампайу издание.
При этом он не смог ответить на вопрос, были ли уже отправлены приглашения в столицы.
Ранее Владимир Путин заявил, что его участие в саммите G20 в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро будет зависеть от ситуации в стране и в мире в целом.
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Мира Полтева