В Японии признали способность России к длительному ведению боевых действий

Фото: IStock/Aleksandr Golubev
Россия способна вести боевые действия в течение длительного времени, несмотря на ряд санкций, сообщается в ежегодном докладе министерства обороны Японии – Белой книге по обороне, передает РИА Новости.
По мнению японских экспертов, несмотря на ограничительные меры, Россия способна производить достаточное количество боеприпасов и оружия на техническом уровне СССР.
Японцы также считают, что в 2023 году Россия смогла увеличить свои военные производственные мощности в четыре раза.
Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщило, что западные санкции не повлияли на производство российского оружия, объемы выпуска которого даже увеличились.
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«Россия на протяжении длительного времени сможет продолжать боевые действия», – признали они.
Японцы также считают, что в 2023 году Россия смогла увеличить свои военные производственные мощности в четыре раза.
Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщило, что западные санкции не повлияли на производство российского оружия, объемы выпуска которого даже увеличились.
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Александр Климов