Путин назвал индексацию пенсий работающим россиянам справедливым решением

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Петербурга Александром Бегловым заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам уже давно назрело и является справедливым.
В конце своей рабочей поездки в Санкт-Петербург Путин встретился с главой города, который в первую очередь поблагодарил его за решение проиндексировать пенсии пенсионерам, которые работают.
Глава государства подчеркнул, что в Петербурге он ещё раз вернулся к данному вопросу, по которому было принято окончательное положительное решение.
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«Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством», — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что в Петербурге он ещё раз вернулся к данному вопросу, по которому было принято окончательное положительное решение.
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Элина Позднякова