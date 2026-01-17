Бразилия после атаки США на Венесуэлу намерена укрепить свою обороноспособность

17 января 2026, 02:05

Бразилия укрепит ПВО и создаст флот БПЛА после атаки США на Венесуэлу

Фото: iStock/Andik Tri Witanto

Командование сухопутных войск Бразилии выступает за ускоренное укрепление противовоздушной обороны страны и формирование национального парка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на генерала Томаса Пайву.