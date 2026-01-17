Бразилия после атаки США на Венесуэлу намерена укрепить свою обороноспособность
Командование сухопутных войск Бразилии выступает за ускоренное укрепление противовоздушной обороны страны и формирование национального парка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на генерала Томаса Пайву.
Инициатива прозвучала на фоне обострения региональной обстановки после агрессивных действий США в отношении Венесуэлы. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провёл совещание с руководством вооружённых сил, где обозначили ключевые проблемы обороноспособности страны.
В своём докладе генерал Пайва выделил ряд «стратегических уязвимостей» и предложил комплекс мер по их устранению. В первую очередь он считает необходимым обновить системы ПВО средней и большой дальности. Кроме того, важно модернизировать парк вертолётов и закупить партию разведывательных и ударных дронов, считает он.
Министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро обратил внимание на положение дел в Амазонии — на границе с Венесуэлой. По его данным, охрану северных рубежей обеспечивают лишь 10 тыс. военнослужащих, а текущее техническое оснащение войск не соответствует новым угрозам и требует пересмотра.
