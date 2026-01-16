Раскрыто, почему Трамп боится нападать на Иран
Американист Блохин: Трамп боится нападать на Иран из-за американских военных баз
Президент США Дональд Трамп опасается атаковать Иран из-за близости со страной американских военных объектов. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, это также может создать сложности для нефтяной стратегии Трампа.
«Нанести масштабный удар по Ирану Трамп побаивается, потому что вблизи страны существует сеть американских баз в других арабских государствах. Тегеран может нанести удар по этим базам», — сказал собеседник издания.По его мнению, Иран также может атаковать Израиль, что для Трампа является «критичным вопросом». Политолог добавил, что не исключена и блокада Тегераном Ормузского пролива, через который проходит основная часть ближневосточной нефти. Это приведет к росту цен на сырье, которые американский президент, наоборот, стремится снизить.