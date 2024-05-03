Бразилия сомневается в необходимости мирной конференции по Украине

Фото: iStock/blinow61
Бразилия усомнилась в необходимости мирной конференции по Украине.
Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo. Там отмечают, что в окружении президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы к идеи относятся скептически. Власти считают, что встреча окончится безрезультатно из-за того, что конфедерация не пригласила на мероприятие делегацию из РФ.
Кроме этого, сомнения вызваны тем, что конференция организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По мнению властей Бразилии, «формула мира», которую Киев хочет сделать ключевой темой встречи, не имеет будущего. По данным газеты, сам Лула да Силва пока не принял решения относительно участии в конференции.
Ранее российское посольство в Швейцарии назвало конференцию по Украине, которую планируют провести с 15 по 16 июня в Бюргенштоке, бессмысленной, поскольку там не будет российской делегации.
Читайте также:
Correo Brasiliense: в Бразилиа сообщили о минировании посольства России
В Бразилии женщина привезла в банк тело умершего дяди, чтобы взять на него кредит
В Бразилии начали расследование против Маска из-за его отказа блокировать аккаунты в X
Кроме этого, сомнения вызваны тем, что конференция организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По мнению властей Бразилии, «формула мира», которую Киев хочет сделать ключевой темой встречи, не имеет будущего. По данным газеты, сам Лула да Силва пока не принял решения относительно участии в конференции.
Ранее российское посольство в Швейцарии назвало конференцию по Украине, которую планируют провести с 15 по 16 июня в Бюргенштоке, бессмысленной, поскольку там не будет российской делегации.
Читайте также:
Correo Brasiliense: в Бразилиа сообщили о минировании посольства России
В Бразилии женщина привезла в банк тело умершего дяди, чтобы взять на него кредит
В Бразилии начали расследование против Маска из-за его отказа блокировать аккаунты в X
Алёна Самарева