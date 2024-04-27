В Бразилии сообщили о минировании посольства России

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Полиция проверяет сообщение о бомбе в посольстве России в столице Бразилии Бразилиа, сообщила местная газета Correo Brasiliense.
По данным издания, одному из сотрудников посольства позвонил неизвестный. Этот человек сообщил, что в здании заложена бомба. На место происшествия прибыли саперы, пожарные и специалисты из группы батальона специальных операций.
Основные работы ведутся во внутреннем дворе посольства. Ведется проверка на наличие взрывчатки.
Ранее в Дагестане третьеклассник позвонил в службу спасения и сообщил, что несколько школ в Махачкале заминированы.
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Основные работы ведутся во внутреннем дворе посольства. Ведется проверка на наличие взрывчатки.
Ранее в Дагестане третьеклассник позвонил в службу спасения и сообщил, что несколько школ в Махачкале заминированы.
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Александр Климов