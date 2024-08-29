Бразилия заблокировала счета компании Starlink

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В Бразилии заблокировали счета компании американского миллиардера Илона Маска Starlink Holding из-за отсутствия юридического представителя в стране. Об этом сообщает газета Metrópoles. Всех бразильских менеджеров Starlink заранее проинформировали об этом, указано в статье.
«Советники из офиса Мораиса заявили, что у компании Starlink Holding <...> заблокировали счета. Все менеджеры Starlink в Бразилии были проинформированы об этом», — пишет газета.В ответ на это Илон Маск написал на своей страничке в соцсети X, что судья — тиран и диктатор, а президента Бразилии Лулу да Силву назвал его прислужником.
До этого Маск предлагал Мораису уйти в отставку, обвинив того в нарушении конституции страны, и пообеща опубликовать его запросы об удалении материалов из соцсети X. После этого суд в Бразилии принял решение начать расследование в отношении Маска.
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