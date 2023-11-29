НАТО не планирует передавать Украине летальное оружие

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Сотрудничество НАТО и Украины не предусматривает передачу ВСУ летального оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее генесек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. В рамках этого сотрудничества будут решены вопросы, касающиеся энергобезопасности и подготовки украинских военных.
По словам главы венгерского МИД, программа носит исключительно добровольный характер и не предполагает передачу Украине летального вооружения.
Сийярто добавил, что выполнение этих условий очень важно, иначе эскалация конфликта на Украине неизбежна.
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По словам главы венгерского МИД, программа носит исключительно добровольный характер и не предполагает передачу Украине летального вооружения.
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Анастасия Чинкова