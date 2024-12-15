Франция и Великобритания налаживают контакты с новыми властями Сирии

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Франция и Великобритания решили установить контакты с новыми властями Сирии, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на власти стран.
Париж собирается направить четырёх дипломатов в Дамаск после 12-летнего разрыва дипломатических отношений, а Великобритания «установила дипломатический контакт с вооруженной оппозицией».
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не заинтересована в конфронтации с Сирией и определит политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах».
Премьер-министр еврейского государства напомнил, что многие годы Сирия была активным врагом страны, не раз нападала и позволяла иным атаковать со своей территории Израиль. Нетаньяху считает, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль предпринял некоторое количество интенсивных действий за прошедшие дни.
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Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не заинтересована в конфронтации с Сирией и определит политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах».
Премьер-министр еврейского государства напомнил, что многие годы Сирия была активным врагом страны, не раз нападала и позволяла иным атаковать со своей территории Израиль. Нетаньяху считает, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль предпринял некоторое количество интенсивных действий за прошедшие дни.
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Ольга Енгалычева