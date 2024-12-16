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В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии

Песков: окончательные решения по базам России в Сирии пока отсутствуют
Фото: iStock/brunocoelhopt

Фото: iStock/brunocoelhopt

Россия ведёт переговоры с нынешними властями Сирии о судьбе своих военных баз, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


Комментируя сообщения СМИ о том, что Россия рассматривает Ливию для размещения своих военных баз, Песков подчеркнул, что окончательные решения ещё не приняты. Однако российская сторона наладила контакт с представителями сил, контролирующими ситуацию в Сирии.

Накануне Россия вывезла часть персонала из загранпредставительств в Дамаске. Помимо российских дипломатов, были эвакуированы сотрудники дипмиссий Китая, Белоруссии и Абхазии.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#военные
Песков: Путин выступит на заседании Минобороны
В Кремле сообщили о выступлении Путина на заседании Минобороны
16 декабря 2024, 13:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский лидер заслушает доклад министра Андрея Белоусова.

Ранее Песков заявил, что Украина продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией.

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БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию
Рябков: БРИКС рассмотрит заявку Сирии, если новые власти этого захотят
16 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/Bet_Noire

Председательство БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию, если новые власти проявят соответствующее желание. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что заявки всех стран рассматриваются очень серьёзно, и Сирия – не исключение. Однако председательство БРИКС никого не подгоняет и с уважением относится к выбору каждого отдельного государства.

Рябков добавил, что включение новой страны в состав организации является серьёзным вопросом, поэтому Россия не будет «гнаться за какими-то формальностями» при определении состава участников БРИКС.

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#брикс
#россия
#сирия
#политика
#страны
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Карасин призвал с осторожностью отнестись к сообщениям об отправке Асадом валюты в Россию
16 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин попросил с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда покинувший пост президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву, сообщило издание «Лента.ру».
«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки. Все остальное последует», — отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Григорий Карасин подчеркнул, что необходимо выяснить истинность информации и причину её выпуска в именно в данный момент.

Сенатор выдвинул предположение, что, возможно, публикация направлена непосредственно против Башара Асада и против Москвы.

«Тут комплекс мер может быть интерпретирован. Но пока к ней надо относиться очень осторожно», — уточнил председатель комитета Совета Федерации.

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#комплекс
#сирия
#москва
#деньги
#россия
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Трамп никогда не предоставит Украине гарантий безопасности США
16 декабря 2024, 12:28

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности США, которые она выдвигает вместо ранее звучавших требований пригласить её в НАТО. Об этом сообщает газета The New York Times.
Издание отмечает, что Трамп стремится не только завершить боевые действия, не взяв на себя ответственность за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом. Именно поэтому избранный глава государства вряд ли согласится на требования Киева. Также по итогу вступление Украины в НАТО останется несбывшейся мечтой Владимира Зеленского.

По оценкам журналистов, при Трампе американские войска переключат внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, где будут противодействовать растущему влиянию Китая. В связи с этим Европе придётся взять на себя основное бремя помощи Украине.

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#дональд трамп
#сша
#украина
#безопасность
#политика
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Глава МИД Литвы Будрис призвал ограничения против европейских фирм на рынке РФ
16 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/ syahrir maulana

Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис объявил, что 15 пакетов санкций в отношении РФ недостаточно. Он призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на рынке России, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из РФ и Белоруссии, передало агентство РИА Новости.
Недавно венгерское председательство Евросоюза передало, что послы государств ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп уточнил, что новый пакет санкций нацелен на «теневой флот» России.

«Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить», — обратил внимание Кестутис Будрис перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.

Глава МИД Литвы отметил, что необходимо ввести санкции на российский СПГ, поскольку даже в текущем году «мы закупаем СПГ примерно на пять миллиардов» евро. Он также подчеркнул, что стоит увеличить тарифы на российские и белорусские товары.

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#санкции
#товары
#мид
#флот
#тарифы
#ес
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Грузия не планирует вводить ответные санкции против прибалтийских республик
Грузия воздержится от введения ответных санкций в отношении Литвы и Эстонии
16 декабря 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Такое решение приняли в правительстве закавказской республики.
Ранее прибалтийские страны ввели ограничения в отношении представителей руководства Грузии. Пресс-служба кабинета министров страны опубликовала заявление, в котором подчёркивается, что власти страны имеют полное право адекватно противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии.

«Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», — указано в сообщении.

В правительстве также отметили, что Грузия продолжит «дружить в одностороннем порядке», чтобы не подвергать угрозе традиционно добрые отношения между грузинским, литовским и эстонским народами.

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#грузия
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#ограничения
#отношения
#заявление
#право
#литва
#эстония
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Стало известно, что украинские власти хотели бежать в Лондон в феврале 2022 года
Пристайко: Украинские власти в феврале 2022 года обсуждали переезд в Лондон
16 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские власти в феврале 2022 года обсуждали возможный переезд в Лондон. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины, бывший посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью агентству РБК-Украина.
«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить (управлять страной). Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — рассказал Пристайко.

Он пояснил, что власти Украины думали, как вывезти деньги и как далее управлять государством. По словам Пристайко, именно он инициировал данный вопрос, сопровождая прибывшего в Киев Бориса Джонсона, который на тот момент занимал должность премьер-министра Великобритании.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что Владимира Зеленского вместе с главой его офиса Андреем Ермаком в нужный момент вывезут из Украины в Великобританию.

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#правительство
#депутат
#киев
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В ГД прокомментировали сообщения о новой горячей точке в «теневой войне» с Западом
Депутат Чепа: НАТО может накачивать Прибалтику оружием, создавая угрозу для РФ
16 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО может накачивать Прибалтику вооружением, создавая тем самым угрозу для России. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в этот день The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором назвала Прибалтику новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО.

По словам депутата, западные специалисты понимают, что конфликт на Украине близится к завершению. Именно поэтому они в настоящее время пытаются найти причины для нарастания конфликта России и НАТО. С этой целью альянс может накачивать прибалтийские страны оружием, чтобы создать угрозу для РФ.

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#нато
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#прибалтика
#конфликт
#украина
#оружие
#опасность
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Хинштейн посоветовал «надеть погоны» чиновникам, комментирующим работу ВС РФ
16 декабря 2024, 11:53

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Чиновникам, которые захотели почувствовать себя «военными стратегами», позволяя себе комментировать работу ВС РФ, следует «надеть погоны». С таким заявлением выступил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания регионального правительства.
Поводом для такого заявления стал доклад председателя правительства приграничного региона – председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. Чиновник в прямом эфире назвал количество сбитых за неделю украинских беспилотников, а Хинштейн, в свою очередь, усомнился, что у него есть полномочия озвучивать эти данные.

По словам Хинштейна, недопустимо, когда представители органов гражданского управления начинают подменять военные и силовые структуры, выступая в роли военачальников, оценивая события и действия ВС РФ. Врио губернатора отметил, что такие сведения могут озвучивать исключительно уполномоченные лица.

Те, кто не согласен с этим, продолжил Хинштейн, могут прямо сейчас «надеть погоны» и идти работать в соответствующие структуры.

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#военные
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