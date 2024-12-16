В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии

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Россия ведёт переговоры с нынешними властями Сирии о судьбе своих военных баз, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения СМИ о том, что Россия рассматривает Ливию для размещения своих военных баз, Песков подчеркнул, что окончательные решения ещё не приняты. Однако российская сторона наладила контакт с представителями сил, контролирующими ситуацию в Сирии.
Накануне Россия вывезла часть персонала из загранпредставительств в Дамаске. Помимо российских дипломатов, были эвакуированы сотрудники дипмиссий Китая, Белоруссии и Абхазии.
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Анастасия Чинкова