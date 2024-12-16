В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин попросил с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда покинувший пост президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву, сообщило издание «Лента.ру».