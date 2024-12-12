Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ* в Сирии

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Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Отмечается, что группировка фактически пришла к власти в Сирии после падения режима президента страны Башара Асада. В настоящее время члены комитета работают в Дамаске в одном из отелей. Там же они провели встречу с представителями российского посольства в Сирии.
В ходе встречи, по словам Богданова, рассматривались вопросы обеспечения безопасности дипмиссии и граждан России, которые находятся на территории страны.
Замглавы МИД выразил надежду на выполнение всех обещаний, данных силами, которые несут ответственность за обстановку в стране.
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В ходе встречи, по словам Богданова, рассматривались вопросы обеспечения безопасности дипмиссии и граждан России, которые находятся на территории страны.
Замглавы МИД выразил надежду на выполнение всех обещаний, данных силами, которые несут ответственность за обстановку в стране.
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Анастасия Чинкова