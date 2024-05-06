Британия бьет тревогу из-за учений РФ с ядерным оружием

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Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия из-за провокаций Запада.
Об этом пишет британская газета Daily Mail. По данным издания, причиной могло послужить заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.
Ранее Макрон пообещал при необходимости отправить на Украину войска, а глава Кэмерон сообщил, что Украина якобы имеет право наносить удары по РФ оружием, поставляемым Лондоном.
В понедельник в Минобороны России заявили, что президент России Владимир Путин поручил провести подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в ближайшее время. В них задействуют авиацию и флот.
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Ранее Макрон пообещал при необходимости отправить на Украину войска, а глава Кэмерон сообщил, что Украина якобы имеет право наносить удары по РФ оружием, поставляемым Лондоном.
В понедельник в Минобороны России заявили, что президент России Владимир Путин поручил провести подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в ближайшее время. В них задействуют авиацию и флот.
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Алёна Самарева