«Ужасное оружие»: Армия России начала применять новую огнемётную систему в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России начала использовать новую огнеметную систему «Дракон» в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет Die Welt.
«С этим ужасным оружием Россия выходит на новый уровень жестокости», — говорится в статье.
Уточняется, что новая система получила название ТОС-3. Она более мощная и дальнобойная, чем ТОС-1 и ТОС-2 и может наносить удары на расстоянии до 15 км, ввиду чего является недоступной для огня украинских беспилотников. Более ранние модели ТОС (Солнцепек, Буратино, Тосочка) могли бить лишь с небольшого расстояния, потому были очень уязвимы.
Согласно материалам издания, «Дракон» запускает ракеты с термобарическими боеголовками и имеет большую разрушительную силу. Всего один залп системы способен превратить несколько кварталов города в руины. Он также легко уничтожает укрепления и даже бункеры.
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