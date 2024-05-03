Новое оружие РФ может превратить в руины сразу несколько городских кварталов

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В то время, как Киев вынужден делать упор на оборону, РФ разрабатывает новое оружие для прорыва — ТОС-3 «Дракон». Об этом пишет издание Die Welt.
В статье отмечается, что прототип огнеметной системы ТОС-3 впечатляет тем, что каждая его пусковая установка может запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Издание утверждает, что это оружие прорыва. «Дракону» не способны противостоять даже бункеры. Кроме того, один залп может превратить в руины несколько городских кварталов.
Также указано, что ТОС-3 может выпускать ракеты на расстояние до 15 километров. Это позволяет ей быть неуязвимой для FPV-дронов ВСУ. Шасси у ТОС-3 будет гусеничным, что позволяет машине преодолевать бездорожье.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Россия добилась прорыва под Часовым Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова