Британия ещё не столкнулась со всеми последствиями выхода из Евросоюза, пишут СМИ

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Великобритания ещё не столкнулась с 60% последствий своего выхода из Евросоюза. Об этом сообщила газета Independent, ссылаясь на заявление экономического секретаря Казначейства Британии Тюлип Сидик.
Она подчеркнула, что 60% последствий Brexit до сих пор не материализовалась.
Сидик отметила, что объёмы британского экспорта и импорта в итоге станут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в составе Евросоюза.
По данным издания, Сидик в своём заявлении опиралась на сведения Бюро по бюджетной ответственности Великобритании.
Напомним, что в июне 2016 года в стране прошёл референдум, по итогам которого 52% британцев выступили за выход из Евросоюза. 31 января 2020 года в 23:00 по местному времени Великобритания объявила о выходе из Евросоюза спустя 47 лет членства.
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Сидик отметила, что объёмы британского экспорта и импорта в итоге станут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в составе Евросоюза.
По данным издания, Сидик в своём заявлении опиралась на сведения Бюро по бюджетной ответственности Великобритании.
Напомним, что в июне 2016 года в стране прошёл референдум, по итогам которого 52% британцев выступили за выход из Евросоюза. 31 января 2020 года в 23:00 по местному времени Великобритания объявила о выходе из Евросоюза спустя 47 лет членства.
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Анастасия Чинкова