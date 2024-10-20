Британия и Германия заключат важную военную сделку

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Великобритания и Германия готовятся заключить важную военную сделку, сообщает газета Times, ссылаясь на министра обороны Великобритании Джона Хили. По его словам, Великобритания и Германия подпишут соглашение уже на этой неделе.
Эта сделка позволит британцам и немцам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО, скорее всего, в Эстонии и Литве, сообщает издание. Кроме того, сделка даст возможность двум странам закупать больше оружия и теснее сотрудничать в разработке и производстве новых видов вооружений.
По словам Хили, эта сделка с Германией станет самым важным двусторонним соглашением для Великобритании после сделки с Францией в 2010 году.
В 2025 году Великобритания планирует начать более конкретные переговоры с Брюсселем в этой области.
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По словам Хили, эта сделка с Германией станет самым важным двусторонним соглашением для Великобритании после сделки с Францией в 2010 году.
«Великобритания рассматривает эту сделку как первый шаг к более глубокому военному сотрудничеству с ЕС», — ссылается газета на близкий к правительству источник.
В 2025 году Великобритания планирует начать более конкретные переговоры с Брюсселем в этой области.
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Лия Мурадьян