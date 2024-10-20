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Британия и Германия заключат важную военную сделку

Times: Британия и ФРГ готовятся заключить «историческую» военную сделку
20 октября 2024, 17:26
Фото: istock/iZhenya

Фото: istock/iZhenya

Великобритания и Германия готовятся заключить важную военную сделку, сообщает газета Times, ссылаясь на министра обороны Великобритании Джона Хили. По его словам, Великобритания и Германия подпишут соглашение уже на этой неделе.
Эта сделка позволит британцам и немцам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО, скорее всего, в Эстонии и Литве, сообщает издание. Кроме того, сделка даст возможность двум странам закупать больше оружия и теснее сотрудничать в разработке и производстве новых видов вооружений.

По словам Хили, эта сделка с Германией станет самым важным двусторонним соглашением для Великобритании после сделки с Францией в 2010 году.


«Великобритания рассматривает эту сделку как первый шаг к более глубокому военному сотрудничеству с ЕС», — ссылается газета на близкий к правительству источник.

В 2025 году Великобритания планирует начать более конкретные переговоры с Брюсселем в этой области.

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«Украина номер два»: стало известно, что Запад уготовил Молдавии
Шеремет: Молдавия может стать второй Украиной, где у граждан украли все права
20 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Запад уготовил Молдавии путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.
Он убеждён, что Запад, скрывая свои истинные мотивы под ширмой демократических ценностей и обещаний, что Молдавия странет частью Евросоюза, толкает страну на бесславный путь Украины. Так, действиями коллективного Запада Кишинёв может скатиться к гражданской войне и процветанию военной диктатуры.

К тому же Молдавия может стать «Украиной номер два» в вопросе выборов. Там также могут лишить граждан права голоса и заберут у них даже надежду на светлое будущее.

В воскресенье в Молдавии проходят президентские выборы и референдум о внесении изменений в Конституцию с целью последующего вступления в Евросоюз. Выборы уже признали состоявшимися, поскольку явка превысила минимальный требуемый порог в 33,3%. Избирательные участки будут работать до 21:00 (совпадает с мск).

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#евросоюз
#политика
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#права
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МИД Молдавии заявил об искусственном создании очередей на своих выборах в России
20 октября 2024, 17:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

У российских избирательных участков в ходе выборов президента Молдавии искусственно создаются очереди. Такое заявление сделали в МИД Молдавии, опубликовав соответствующий пост на своих официальных страницах в соцсетях.
Ведомство отмечает, что предупредило российскую сторону о попытках ряда структур организованно доставлять граждан на участки в Москве. В связи с зафиксированными нарушениями МИД убеждён, что скопление людей на российских избирательных участках было создано искусственно.

Также в министерстве добавили, что искусственно организуемые очереди якобы можно считать попыткой поставить под угрозу поведение президентских выборов.

Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии признала состоявшимися выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Явка на выборы превысила требуемый минимум в 33,3%.

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#молдавия
#россия
#выборы
#президент
#избиратели
#мид
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Вучич поблагодарил бойцов Красной армии за освобождение Белграда от фашистов
20 октября 2024, 17:23

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность и отдал дань уважения бойцам Красной армии, освобождавшим в 1944 году Белград.
Первая за два с половиной года беседа глав двух государств состоялась в честь 80-летней годовщины освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Ранее российский лидер направил Вучичу послание, в котором поздравил президента Сербии с этой знаменательной и памятной датой.

«Тысячи советских солдат, павших в борьбе против нацизма, покоятся на сербской земле. Мы высоко ценим уважение и бережное отношение, с которыми власти и граждане Сербии хранят память о них», — указано в послании президента России.

В видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети, Вучич сказал, что в телефонном разговоре выразил Путину благодарность от имени властей Сербии и народа страны за поздравления и подвиг русских солдат, а также отметил свободолюбивый и независимый дух сербов. Президент подчеркнул, что Белград по-прежнему не собирается поддерживать санкции против Москвы.

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#владимир путин
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В России назвали нелогичными принимать сразу много стран в БРИКС
Ушаков считает нелогичными принятие большого числа стран в БРИКС
20 октября 2024, 17:14

Фото: istockphoto/chrisman

По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, в случае массового присоединения новых членов, объединение потеряет свою эффективность и превратится в бесформенную структуру. Он высказал это мнение в интервью Первому каналу.
«Принятие такого большого количества стран сразу было бы нелогичным, так как это превратило бы БРИКС не в объединение, а в нечто бесформенное и нефункциональное», — заявил Ушаков, комментируя перспективы расширения БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что более 30 государств выразили желание присоединиться к работе БРИКС. Президент России призвал к тщательному рассмотрению вопроса о расширении объединения, но подчеркнул, что никого не стоит исключать.

Саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие уже подтвердили свое участие лидеры более 30 стран.

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#саммит
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#конференция
#правительство
#политика
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МИД РФ: Роуминг между Россией и Белоруссией могут полностью отменить с 2025 года
20 октября 2024, 17:03

Фото: istockphoto/dramalens

С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам. Расценки на звонки будут сопоставимы в мобильных сетях двух дружественных стран.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, важное значение полной отмены роуминга хорошо понимают и в России, и в Белоруссии. Это наилучшим образом скажется и на развитии туризма, и просто на укреплении контактов между гражданами двух стран, отметил дипломат.

Полищук отметил серьёзную работу, которая позволила с 1 апреля 2022 года отменить плату за входящие вызовы и упросить жизнь россиянам и белорусам, часто путешествующих между двумя странами. Теперь готовится следующий шаг — отмена роуминга. В настоящее время профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями, пояснил директор департамента МИД.

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#россия
#белоруссия
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«Хезболла» нанесла мощный ракетный удар по израильской военной базе в Рош-Пина
20 октября 2024, 16:13

Фото: iStock/allanswart

Ливанское военно-политическое движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населённом пункте Рош-Пина на севере Израиля. Об этом пресс-служба движения написала в своём Telegram-канале.
В сообщении сказано, что удар был нанесён в воскресенье в 12:30 (совпадает с мск) по базе Филон, находящейся восточнее оккупированного города Цфат.

Представители движения отметили, что мощный ракетный залп был осуществлён в подержку палестинского народа в секторе Газа, который храбро и благородно сопротивляется врагу в лице Израиля, а также в защиту ливанского народа, в ответ на израильские удары по населённым пунктам Ливана.

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#израиль
#ливан
#хезболла
#ракетный удар
#база
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Макс обещал разыгрывать по $1 млн в день до 5 ноября
Маск будет разыгрывать по $1 млн среди подписантов петиции за ношение оружия
20 октября 2024, 16:13

Илон Маск. Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Илон Маск заявил, что до 5 ноября будет разыгрывать по миллиону долларов ежедневно среди подписчиков своей петиции в поддержку первой и второй поправок к Конституции США. Раньше он обещал $47 каждому, кто станет ее подписчиком.
Он обещал раздавать миллион долларов каждый день вплоть до президентских выборов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в защиту Конституции США. Об этом он сообщил на митинге с избирателями в Пенсильвании в поддержку республиканца Дональда Трампа.

На этом же мероприятии Маск вручил первый чек. Первым счастливчиком оказался житель Пенсильвании Джон Дреер.
«Все, что мы просим — стать подписчиком петиции, чтобы получить шанс на миллион долларов», — пояснил бизнесмен.

В своей петиции Маск призывает к поддержке первой и второй поправок, которые гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Раньше он предлагал $47 каждому, кто подпишется. Илон Маск стоит на втором месте в списке Forbes самых богатейших людей планеты с состоянием $195 млрд.

В США дать кому-то деньги за голосование или принять деньги за регистрацию для голосования — это уголовное преступление. Но плату за подпись под петицией закон не регулирует.

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Вашингтон больше не верит в победу Украины
Bloomberg: Вашингтон не видит сценарий, при котором Украина сможет победить
20 октября 2024, 15:50

Фото: istock/lucky-photographer

В Вашингтоне не видят сценария, при котором Украине удастся победить в конфликте с Россией. Об этом сообщает Bloomberg 20 октября.
«Даже при вступлении Камалы Харрис в должность президента она, скорее всего, будет стремиться к заключению мира ради прекращения войны, так как Вашингтон не видит варианта победы Украины, несмотря на 175 миллиардов долларов американской поддержки», — утверждает автор статьи.

Кроме того, европейские страны, которые озабоченные собственными экономическими и энергетическими трудностями, тоже предпочли бы окончить войну на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

Ранее Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, в интервью The Daily Telegraph заявил, что для Украины при решении конфликта с Россией не так важны территории, как гарантии безопасности.

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#страны
#сша
#украина
#конфликт
#камала харрис
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ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения
Asharq Al Awsat: ХАМАС скрывает личность нового лидера группировки
20 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

Члены палестинского движения ХАМАС решили держать в тайне личностьи кандидатов на пост главы политбюро организации. Об этом сообщает британская арабоязычная газета Asharq Al Awsat.
Отмечается, что в ближайшее время руководство изберёт нового главу политбюро. Однако из соображений безопасности его имя будет засекречено.

Ранее, 17 октября, израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.

После этого заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что ликвидация Синвара вряд ли значительно скажется на ситуации в регионе, поскольку замена ему уже найдена. Он предположил, что возглавить движение может Халед Машаль, который ранее уже занимал этот пост.

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#хамас
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#движение
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