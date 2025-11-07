Британия готовит НАТО к возможному конфликту с Россией в Арктике

07 ноября 2025, 14:00

Politico: Лондон возглавляет европейскую подготовку к конфликту с Россией

Фото: Istock / Al Carrera

Великобритания взяла на себя ведущую роль в подготовке НАТО к возможному конфликту с Россией в Арктике. Об этом сообщает Politico.