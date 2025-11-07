Достижения.рф

Британия готовит НАТО к возможному конфликту с Россией в Арктике

Politico: Лондон возглавляет европейскую подготовку к конфликту с Россией
Фото: Istock / Al Carrera

Великобритания взяла на себя ведущую роль в подготовке НАТО к возможному конфликту с Россией в Арктике. Об этом сообщает Politico.



Британские военные специалисты прибыли в Буде (Норвегия), расположенный между морем и заснеженными горами за Полярным кругом, чтобы разрабатывать стратегические планы.

С 2014 года Лондон возглавляет группу из десяти европейских стран, координирующих меры против потенциальной «российской угрозы» на северном фланге НАТО. Перед страной и её союзниками стоит задача укрепления оборонного потенциала, так как российская угроза «трансформируется», а США при администрации Дональда Трампа сокращают участие в европейской безопасности.

Софья Метелева

