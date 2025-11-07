Стало известно, зачем Венгрии саммит России и США
Политолог Дудаков: Встреча Путина и Трампа в Будапеште маловероятна
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште маловероятна в ближайшее время, считает политолог Малек Дудаков.
В беседе с «NEWS.ru» Дудаков заявил, что не исключает саммит. Однако он уточнил, что его подготовка сейчас приостановилась. По словам эксперта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заинтересован в переговорах.
«Главная задача Орбана — добиться от Трампа уступок в вопросе санкций, чтобы Венгрия смогла и дальше закупать российские энергоносители. И здесь, я думаю, он будет как раз убеждать Трампа эти санкции ограничить и всё-таки поучаствовать в саммите в Будапеште», — отметил политолог.Дудаков связал эту позицию с выборами в Венгрии в 2026 году. Правящая партия «Фидес» сейчас отстает в опросах. Орбан ищет решения для энергетического кризиса и надеется достичь внешнеполитического успеха, организовав саммит.