Стало известно, зачем Венгрии саммит России и США

07 ноября 2025, 13:08

Политолог Дудаков: Встреча Путина и Трампа в Будапеште маловероятна

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште маловероятна в ближайшее время, считает политолог Малек Дудаков.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков заявил, что не исключает саммит. Однако он уточнил, что его подготовка сейчас приостановилась. По словам эксперта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заинтересован в переговорах.

«Главная задача Орбана — добиться от Трампа уступок в вопросе санкций, чтобы Венгрия смогла и дальше закупать российские энергоносители. И здесь, я думаю, он будет как раз убеждать Трампа эти санкции ограничить и всё-таки поучаствовать в саммите в Будапеште», — отметил политолог.