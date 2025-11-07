Кремль опроверг слухи о потере доверия Путина к Лаврову
Песков: Лавров продолжает работу министром иностранных дел
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения западных и украинских СМИ о якобы утрате Сергеем Лавровым доверия Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, эти публикации «не соответствуют действительности» и являются «полной ложью».
Министр иностранных дел продолжает исполнять свои обязанности, а оснований для обсуждения потери доверия к нему нет.
Поводом для слухов стало отсутствие Лаврова на совещании президента с членами Совета безопасности 5 ноября и возможное исключение из российской делегации на саммит G20.
