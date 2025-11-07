Кремль анонсировал заседание по развитию армии с участием топ-чиновников

07 ноября 2025, 13:37

Путин проведёт совещание по строительству Вооруженных сил РФ

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в пятницу проведет совещание, посвящённое дальнейшему строительству Вооружённых сил России. Об этом сообщает РИА Новости.