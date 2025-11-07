Кремль анонсировал заседание по развитию армии с участием топ-чиновников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в пятницу проведет совещание, посвящённое дальнейшему строительству Вооружённых сил России. Об этом сообщает РИА Новости.
В мероприятии примут участие зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.
5 ноября президент России провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи он поручил Министерству обороны, МИД, другим гражданским ведомствам и спецслужбам подготовить предложения по возможности проведения испытаний ядерного оружия.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не намерена его нарушать, но готова принять ответные меры, если другие стороны соглашения возобновят испытания.
Читайте также: