Замглавы МИД Грушко: РФ ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО

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Россия не оставит без ответа любую угрозу безопасности страны, исходящую со стороны НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД Александр Грушко.
«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — цитирует РИА Новости Грушко.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который, обращаясь к Федеральному собранию, заявил, что здесь помнят судьбу тех, кто направлял военных на территорию России, однако сейчас последствия для интервентов будут намного хуже.
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