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«Закатили глаза»: Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине

Politico: ряд стран НАТО закатили глаза в ответ на идею нового фонда для Украины
04 апреля 2024, 09:58
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Несколько министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию нового фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов. В ответ на предложение ряда глав МИД они «закатили глаза», передает Politico.
Отмечается, что «после презентации парламентарии закатили глаза», а также стали задаваться вопросом, откуда взялась данная сумма. По информации источника, некоторые государства обеспокоены тем, что предоставление НАТО этой денежной суммы и власти подорвет усилия Евросоюза занимать более важное положение в обороне.

Примечательно, что предложение Столтенберга вызвало множество вопросов относительно деталей. Главный из них о том, состоит ли помощь из нового финансирования или выделять средства придется из уже существующих программ.


Ранее глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину, поскольку это создаст ряд проблем.

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Наркотики и обезболивающие для животных: с какими препаратами РДК* шёл атаковать Белгород
RT: У боевиков РДК, атаковавших Белгородскую область, нашли психостимуляторы
04 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/akiyoko

Стало известно, что находится в аптечке медика РДК*, уничтоженного вместе со всей группой недалеко от границы с Белгородской областью. Об этом сообщает RT.
Сообщается, что помимо большого количества антибиотиков и обезболивающих, в аптечке украинских медиков были найдены психоактивные и наркотические препараты — атропин и кетамин. Примечательно, что эти препараты также используются при обезболивании у животных.

По данным RT, атропин зачастую применяется для понижения чувствительности к боли, а кетамин в условиях военной обстановки подавляет депрессию, отбивает чувство страха и является мощным обезболивающим. Отмечается, что все лекарства изготовлены в Польше в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащие, кроме воды и сухого пайка, начали получать в рационе новый экспериментальный наркотик ибогаин.

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*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
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#украина
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Экс-бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ВСУ
Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ряды ВСУ в Краснодарском крае
04 апреля 2024, 10:42

Фото: Istock/BrianAJackson

Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды ВСУ, сообщило РИА Новости.
«Гражданин Израиля, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ВСУ, сообщает региональное управление ФСБ», — говорится в сообщении.

Раннее разведывательные данные ЦАХАЛ подтвердили факт уничтожения в Газе заместителя командующего боевым крылом радикального палестинского движения Марвана Иссы — «третьего номера» в иерархии ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#данные
#всу
#израиль
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В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением
04 апреля 2024, 10:21

Фото: iStock/undefined undefined

В Донецкой народной республике обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.
Отмечается, что сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе нашли заминированный тайник. По данным источника, его заготовили украинские солдаты во время отступления на авдеевском направлении.

Внутри тайника находились 9 автоматов Калашникова АК-74, АК-12, ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, а также техника британского, американского и шведского производств. Опасные предметы были уничтожены.

Ранее американский отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны должны перестать спонсировать киевский режим, который уже практически потерпел поражение.

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ВСУ превращают Часов Яр в укрепрайон, несмотря на мирных жителей
Марочко: ВСУ превращают Часов Яр в укрепрайон, несмотря на мирных жителей
04 апреля 2024, 08:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование ВСУ превращает Часов Яр в сплошной укрепрайон, несмотря на то, что в городе остаются мирные жители. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в центре города почти нет зданий, которые бы не использовали украинские боевики в военных целях.


«В подвальных помещениях админзданий оборудованы склады РАВ, ПУ и полевые госпитали. Детский сад «Чайка» и отделение банка используются боевиками как пункт временной дислокации ВФУ», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что украинские боевики размещают артиллерийские и зенитные системы в спальных районах города, где ещё остаются мирные жители.

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«На последнем издыхании»: Американский эксперт призвал перестать накачивать деньгами Киев
Макгрегор: Западу пора прекратить спонсировать Киев, конец конфликта близок
04 апреля 2024, 08:24

Фото: iStock/Jakub Laichter

Западные страны должны перестать спонсировать киевский режим, который уже практически потерпел поражение, с таким заявлением выступил американский отставной полковник Дуглас Макгрегор.
«Населению ситуация уже надоела. На основании неофициальных частных опросов на Западной Украине (другими словами, к западу от Днепра) видно, что все уже хотят, чтобы происходящее подошло к концу. То есть украинцы уже на последнем издыхании», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Макгрегор.

Именно поэтому эксперт убеждён, что продолжать накачивать киевский режим деньгами — просто бессмысленное занятие. Исключением Макгрегор счёл гуманитарную помощь, которую высылают в помощь пострадавшим мирным жителям.

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#всу
#сво
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Минувшей ночью ПВО сбила пять БПЛА в Тульской и Белгородской областях
Минобороны РФ: ПВО сбила пять беспилотников в Тульской и Белгородской областях
04 апреля 2024, 07:34

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью противовоздушная оборона России сбила пять украинских беспилотников над Тульской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что ПВО сбила три беспилотника в Белгородской области и два – в Тульской.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что теперь МЧС разделит сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. До этого жители региона могли слышать только сигналы оповещения о ракетной опасности.

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#пво
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ВСУ без боя лишились механизированной бригады из-за нехватки техники
04 апреля 2024, 06:39

Фото: istock / YakubovAlim

Украинская 153-я механизированная бригада, никогда не принимавшая участия в боевых действиях, стала пехотной. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предложению аналитического ресурса MilitaryLand, 153-я мехбригада стала пехотной из-за недостатка техники. Уточняется, что такое положение украинских войск «вынуждает командование пересмотреть свои планы».

В конце 2023 года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что на кадрах с учений пяти новых механизированных бригад ВС Украины — 150-й, 151-й, 152-й, 153-й и 154-й — практически не нет боевой техники. Экс отметил, эти бригады находятся в процессе формирования, при этом из-за отсутствия бронетехники, по его словам, они превращаются их в обычную легкую пехоту.

Ранее офицеры ВСУ заявили, что Украине ничего не поможет на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинского военного без половины руки признали легкораненым, рассказала его жена
РИА Новости: потерявшего полруки бойца ВСУ признали легкораненым
04 апреля 2024, 06:21

Фото: istock / Mariia Kokorina

Военного ВСУ, которого комиссовали из-за потери половины руки, признали легкораненым. Об этом РИА Новости рассказала супруга украинского бойца.
Она рассказала, что через время после ранения ее мужу выплатили компенсацию в размере 100 тысяч гривен (около 230 тысяч рублей), но после лечение средства закончились и семья оказалась в трудном финансовом положении.

«Дали справку, будто это лёгкое ранение. Ему оторвало руку почти по локоть, они хотят сказать, что это не страшно? А что тогда тяжёлое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?» — заявила женщина.
Ранее пленный боец ВСУ с двумя микроинсультами рассказал, как проходила мобилизация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
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#новости
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#ранение
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Офицеры ВСУ разочарованы в положении Украины, заявили на Западе
Офицеры ВСУ: Украине ничего не поможет на поле боя
04 апреля 2024, 06:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

Старшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что Украине ничто не поможет на поле боя против России. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.
«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — отметил один из высокопоставленных источников, попросивший не раскрывать его имени.

Украинские военные считают, что на поле боя вырисовывается мрачная картина. Если российские офицеры активизируют наступление, они могут добиться успеха везде. Ао словам солдат ВСУ, Москва не допускает ошибок.

Ранее бывший генерал федеральной армии Харальд Куят заявил, что военная помощь западных стран не может повлиять на военные действия и предотвратить развал ВСУ.

«Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», – отметил он.

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