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Несколько министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию нового фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов. В ответ на предложение ряда глав МИД они «закатили глаза», передает Politico.
Отмечается, что «после презентации парламентарии закатили глаза», а также стали задаваться вопросом, откуда взялась данная сумма. По информации источника, некоторые государства обеспокоены тем, что предоставление НАТО этой денежной суммы и власти подорвет усилия Евросоюза занимать более важное положение в обороне.
Примечательно, что предложение Столтенберга вызвало множество вопросов относительно деталей. Главный из них о том, состоит ли помощь из нового финансирования или выделять средства придется из уже существующих программ.
Ранее глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину, поскольку это создаст ряд проблем.
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Примечательно, что предложение Столтенберга вызвало множество вопросов относительно деталей. Главный из них о том, состоит ли помощь из нового финансирования или выделять средства придется из уже существующих программ.
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Екатерина Коршунова