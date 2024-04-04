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Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины

The Hill: США скептически восприняли идею усилить роль НАТО в помощи Киеву
04 апреля 2024, 00:34
Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Американская администрация сомневается в целесообразности предложения о выделении НАТО дополнительных функций по координации предоставления помощи Киеву. Об этом сообщает издание The Hill, ссылаясь на советника Белого дома Джона Кирби.
«Белый дом выразил недовольство предложением», – сообщает газета.
Как утверждает Кирби, обсуждение этой инициативы носит предварительный характер.


Помимо этого, советник указал на важность лидерства Соединенных Штатов в работе группы формата «Рамштайн», которая занимается координацией вопросов, связанных с потребностями Украины, в частности в области поставок вооружения.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не получится принять в блок по схеме вступления в Евросоюз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Иран планирует нанести удар по Израилю в течение 48 часов – израильские СМИ
Israelinfo: Иран ударит по Израилю в течение ближайших 48 часов
04 апреля 2024, 00:37

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

По данным израильской разведки, Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие 48 часов, передает газета Israelinfo.
По словам источника, атаки будут совершены в ответ на бомбардировку израильскими войсками иранского консульства в Сирии. Нынешние и бывшие американские чиновники обеспокоены тем, что ситуация может перерасти в новую эскалацию.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, работавший на Ближнем Востоке, назвал израильскую бомбардировку иранского консульства «невероятно безрассудной». По его словам, иранская атака также поставит под угрозу американские войска, дислоцированные в регионе.

Как сообщает Voxnews, ожидается, что Тегеран будет использовать сотни беспилотников и ракет. Сообщается, что израильские войска также были предупреждены.

Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Закон о мобилизации на Украине будет рассмотрен в ближайшее время, заявили в Раде
Стефанчук: Закон о мобилизации на Украине будет рассмотрен в ближайшее время
04 апреля 2024, 00:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Законопроект о мобилизации в Украине Верховная Рада Украины планирует рассмотреть на ближайшей сессии. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире украинского телемарафона.
По словам Стефанчука, законопроект прошел все обсуждения в профильных комитетах украинского парламента и готов к рассмотрению на пленарном заседании. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.

«Я убежден, что у нас есть потенциал на ближайшее заседание вынести его в зал Верховной Рады», – заявил спикер Рады.

По его словам, профильный комитет готовит таблицу поправок к законопроекту для рассмотрения во втором чтении. Политик добавил, что, несмотря на споры вокруг закона, все депутаты понимают важность этой инициативы.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки солдат, в ВСУ будут призывать среди прочего одноногих калек.

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Россия подготовила для ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана
РФ подготовила для СБ ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана
04 апреля 2024, 00:07

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Россия выступила с заявлением в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), осудив нападение на иранское посольство в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа», – сказал дипломат.

Он добавил, что проект заявления распространяется в Совете Безопасности вместе с коллегами из Ирана и Сирии.

Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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Порошенко раскритиковали за желание баллотироваться в президенты Украины
Подоляк расркитиковал Порошенко за желание баллотироваться в президенты Украины
03 апреля 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего президента Петра Порошенко за то, что тот заявил о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах во время украинского конфликта. Подоляк сделал об этом заявление в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube.
Подоляк заявил, что Порошенко имеет право баллотироваться в президенты Украины, но осудил это желание.

«У нас война, а у него уже выборы», – отметил он.

На вопрос, знает ли Порошенко что-нибудь об организации голосования, Подоляк ответил: «Петр Алексеевич никогда ничего не знает, кроме того, что фанфаронствует».

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в следующих выборах на Украине. По его мнению, для проведения голосования Киеву следует добиться определенного успеха на поле боя.

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СБ ООН рассмотрит запрос Палестины о принятии страны в состав организации
03 апреля 2024, 21:38

Фото:iStock/Waehatman Waedarase

В Совете Безопасности (СБ) ООН начата работа по рассмотрению заявки Палестины о принятии в состав Всемирной организации. Об этом 3 апреля сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
«Для нас имеет большое значение быть принятыми в качестве 194-й страны — члена ООН. Надеюсь, это произойдет уже в этом году», — заявил Мансур в беседе с журналистами.
Заявку Палестины уже поддержали Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и группа арабских государств в ООН.

Прием страны в состав организации возможно после соответствующего решения Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности ООН.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что вступление Палестины в ООН может стать действенным инструментом, чтобы остановить кровопролитие на ее землях.

Интересно отметить, что Израиль предложил распустить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений некоторых сотрудников агентства в связях с «Хамасом».

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#сша
#израиль
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Министр обороны Франции Лекорню провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу
03 апреля 2024, 20:51

Фото:iStock/klenger

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом сообщается в заявлении, распространенном французским военным ведомством.
Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Министр заявил о готовности Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и высказался за расширение двусторонних обменов в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382.

Французский политик в разговоре с Шойгу еще раз подчеркнул, что помощь Киеву будет направляться и далее, причем, без каких-либо ограничений.

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#сергей шойгу
#мид
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Украину не получится принять в НАТО по схеме вступления в ЕС — Столтенберг
03 апреля 2024, 20:28

Фото:iStock/Serhii Ivashchuk

В НАТО не хотят вводить для Украины процесс по обретению членства по примеру Евросоюза, где предусмотрен статус страны-кандидата, заявил Генсек организации Йенс Столтенберг.
По словам политика, когда будет направлено приглашение о вступлении Украины в НАТО, это фактически будет означать членство страны в Североатлантическом альянсе. Двухэтапный процесс не требуется в данном случае.

«В этом разница между НАТО и Европейским союзом», — считает Столтенберг.
Что касается Евросоюза, там иная история. Страна может ожидать в течение нескольких лет с момента подачи заявки решения о вступлении в организацию.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО.

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#украина
#сша
#йенс столтенберг
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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о мобилизации в РФ в июне
03 апреля 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли в России мобилизация, о чем прежде заявил глава Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Спикер Кремля назвал заявления Зеленского неправдой, не приведя дополнительных подробностей. Прежде Владимир Зеленский сообщил, что по имеющимся у него данным, Россия намерена провести дополнительный призыв в рамках мобилизации первого июня. По его словам, ВС РФ необходимо еще 300 тысяч солдат.

Напомним, ранее в Минобороны РФ также исключили повторный призыв для участия в СВО.

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#вс рф
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ЦИК проверит готовность Цифровой платформы к Единому дню голосования
03 апреля 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

С 15 апреля по 31 мая пройдёт общероссийская тренировка для проверки готовности Цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 к использованию в Единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Будут протестированы основные подсистемы – автоматизация избирательного процесса, регистр его участников, нормативно-справочная подсистема и интернет-портал.
«По итогам этой тренировки будем принимать решение о введении цифровой платформы в опытную эксплуатацию. Это важнейшее решение для нас», – приводит телеграм-канал Мособлизбиркома заявление зампредседателя ЦИК России Николая Булаева.
Всего предусмотрено три этапа тренировки. Первый – подготовка исходных данных, сценария тренировки и организационно-методических указаний по порядку её проведения. Второй этап – тестирование алгоритма проведения выборов в Единый день голосования 8 сентября 2024 года. Дни тестового голосования – с 22 по 24 мая. На третьем этапе будут подведены итоги общероссийской тренировки.

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