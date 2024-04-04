Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины

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Американская администрация сомневается в целесообразности предложения о выделении НАТО дополнительных функций по координации предоставления помощи Киеву. Об этом сообщает издание The Hill, ссылаясь на советника Белого дома Джона Кирби.
«Белый дом выразил недовольство предложением», – сообщает газета.Как утверждает Кирби, обсуждение этой инициативы носит предварительный характер.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не получится принять в блок по схеме вступления в Евросоюз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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