Вучич поблагодарил бойцов Красной армии за освобождение Белграда от фашистов

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность и отдал дань уважения бойцам Красной армии, освобождавшим в 1944 году Белград.
Первая за два с половиной года беседа глав двух государств состоялась в честь 80-летней годовщины освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Ранее российский лидер направил Вучичу послание, в котором поздравил президента Сербии с этой знаменательной и памятной датой.
В видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети, Вучич сказал, что в телефонном разговоре выразил Путину благодарность от имени властей Сербии и народа страны за поздравления и подвиг русских солдат, а также отметил свободолюбивый и независимый дух сербов. Президент подчеркнул, что Белград по-прежнему не собирается поддерживать санкции против Москвы.
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«Тысячи советских солдат, павших в борьбе против нацизма, покоятся на сербской земле. Мы высоко ценим уважение и бережное отношение, с которыми власти и граждане Сербии хранят память о них», — указано в послании президента России.
В видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети, Вучич сказал, что в телефонном разговоре выразил Путину благодарность от имени властей Сербии и народа страны за поздравления и подвиг русских солдат, а также отметил свободолюбивый и независимый дух сербов. Президент подчеркнул, что Белград по-прежнему не собирается поддерживать санкции против Москвы.
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Александр Бойцов