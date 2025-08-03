НАТО может разместить германо-нидерландский корпус в Эстонии
ERR: НАТО планирует разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников
НАТО рассматривает возможность создания немецко-голландского корпуса в Эстонии. Об этом информирует телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны страны Ханно Певкура.
Если соответствующее решение будет принято, то корпус может быть размещен в городе Пярну. Альянс предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек.
Ожидается, что решение будет принято в текущем году. По словам министра обороны, на сегодняшний день Эстония ожидает решения штаб-квартиры НАТО.
Ранее сообщалось, что в Эстонии на границе с Россией устанавливают массивные ворота и барьеры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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