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НАТО может разместить германо-нидерландский корпус в Эстонии

ERR: НАТО планирует разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников
Фото: iStock/CatEyePerspective

НАТО рассматривает возможность создания немецко-голландского корпуса в Эстонии. Об этом информирует телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны страны Ханно Певкура.



Если соответствующее решение будет принято, то корпус может быть размещен в городе Пярну. Альянс предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек.

Ожидается, что решение будет принято в текущем году. По словам министра обороны, на сегодняшний день Эстония ожидает решения штаб-квартиры НАТО.

Ранее сообщалось, что в Эстонии на границе с Россией устанавливают массивные ворота и барьеры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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