На Западе заявили, что российский истребитель Су-57 не остановит даже техника США
Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает привлекать внимание западных и азиатских аналитиков. Как сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico, самолёт представляет собой «символ технологической эволюции» России, сочетая малозаметность для радаров, высокую манёвренность и способность нести современное гиперзвуковое вооружение.
По мнению журналистов, даже передовая техника США не способна эффективно противостоять возможностям этого боевого комплекса.
Отмечается, что Су-57 обладает развитой системой радиоэлектронной борьбы, может обнаруживать цели на больших расстояниях и работать в условиях интенсивного противодействия. Главное внимание эксперты уделяют возможному оснащению истребителя новым гиперзвуковым оружием, предположительно созданным на базе ракеты «Циркон», пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Циркон», ранее разработанный для кораблей и подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России, мог быть адаптирован под воздушный носитель, что значительно расширяет зону его применения. Потенциальная интеграция этой ракеты на Су-57 превращает его в ударную платформу стратегического уровня, способную поражать морские и наземные цели с высокой скоростью и из вне досягаемости ПВО.
Аналитики отмечают, что сочетание малозаметности, высокой скорости и гиперзвукового оружия может сделать Су-57 реальной угрозой даже для авианосных группировок США и НАТО. В то же время ведущим кандидатом для первых испытаний нового гиперзвукового авиационного вооружения остаётся МиГ-31, обладающий высокой скоростью и грузоподъёмностью, что делает его удобной платформой для тестирования.
Несмотря на то, что западные страны продолжают сомневаться в серийности производства Су-57 и масштабах его боевого применения, публикации в зарубежной прессе указывают на возрастающий интерес и беспокойство в отношении потенциала новейшей российской авиации.
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