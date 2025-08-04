На Западе заявили, что российский истребитель Су-57 не остановит даже техника США

04 августа 2025, 10:20

MWM: истребитель Су-57 получил улучшенную гиперзвуковую ракету «Циркон»

Фото: iStock/TebNad

Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает привлекать внимание западных и азиатских аналитиков. Как сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico, самолёт представляет собой «символ технологической эволюции» России, сочетая малозаметность для радаров, высокую манёвренность и способность нести современное гиперзвуковое вооружение.